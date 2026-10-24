U ruskim napadima širom Ukrajine u protekla 24 sata poginule su četiri osobe, a 78 je povrijeđeno. Na meti je ponovo bio Kijev, gdje je ruski dron pogodio stambenu zgradu i izazvao požar.

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U ruskim napadima širom Ukrajine u protekla 24 sata poginule su četiri osobe, a 78 ih je povrijeđeno, pokazuju podaci lokalnih vlasti. Jutros je Moskva napala i Kijev, gdje je dron pogodio stambenu zgradu, piše "The Kyiv Independent".

U ranim jutarnjim satima ruski dron udario je u stambenu zgradu u kijevskoj četvrti Obolon. Kijevska gradska vojna uprava objavila je da su dvije osobe povrijeđene i da je izbio požar.

Žrtve u Černihivu

Ruske snage su napale i grad Černihiv. Prema navodima lokalnih vlasti, poginuo je jedan muškarac, a najmanje 25 ljudi je povrijeđeno.

Uzbuna za vazdušnu opasnost u Černihivu oglašena je oko 13:40 po lokalnom vremenu zbog prijetnje raketama. Nekoliko minuta kasnije ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo izvijestilo je da se gradu približavaju dronovi i krstareća raketa tipa Banderol.

Gradsko veće Černihiva saopštilo je da su cilj napada bile dvije privatne kompanije, ali nisu otkrili dodatne detalje.

Granatiranje u Donjeckoj oblasti

Tužilaštvo Donjecke oblasti objavilo je da je u ruskom granatiranju stambene četvrti u Kramatorsku, gradu na liniji fronta, poginula jedna osoba, a ranjeno je šestoro, među kojima i troje djece.

U Slavjansku, takođe gradu na prvoj liniji fronta, u jučerašnjim ruskim napadima poginula je 62-godišnja žena, dok su četiri osobe povrijeđene, napisao je gradonačelnik Vadim Ljah.

U Dnjepropetrovskoj oblasti jedna osoba je poginula, a osam ih je povrijeđeno u napadu na grad Dnjepar (Dnjipro). Regionalni guverner Oleksandr Hanža rekao je da je još troje ljudi ranjeno u opštini Pidhorodnenska.

U napadu ruskim dronovima na grad Žitomir 23. oktobra povrijeđeno je devet osoba, uključujući dvoje djece, izvijestila je ukrajinska policija.

#Чернігів: за попередньою інформацією, 1 людина загинула, ще 25 постраждали через російський удар по території одного з підприємствВиникла пожежа та сталися руйнування будівлі. На місці події працювали підрозділи ДСНС та інші екстрені служби. https://t.co/rQLU4iScbf — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA)October 23, 2026

Napadi na više regiona

Guverner Harkovske oblasti Oleh Sinehubov izjavio je da su ruske snage ranile sedam osoba, među kojima 12-godišnju djevojčicu i 13-godišnjeg dječaka. Dodao je da su u udarima oštećeni ili uništeni stambeni objekti, firme i benzinske pumpe. U Hersonskoj oblasti ruske snage su ciljale stambena područja i ranile šest osoba, objavila je regionalna vojna uprava.

Tri osobe su povrijeđene u ruskim napadima u Odeskoj oblasti. Guverner Oleh Kiper izjavio je da je Rusija pogodila rekreativni objekat, upravnu zgradu i skladište.

U Sumskoj oblasti Rusija je izvela 40 napada na 25 naselja. U nekoliko opština povrijeđeno je pet osoba, a regionalna vojna uprava navodi da je uzbuna za vazdušnu opasnost ukupno trajala više od 18 sati.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo izvijestilo je da su ruske snage tokom noći lansirale 126 dronova, od kojih je 61 bio na mlazni pogon. Ukrajinska odbrana uspjela je da neutrališe 101 dron, među kojima i 50 mlaznih.

Rusija je ove godine povećala proizvodnju dronova na mlazni pogon, koje je znatno teže oboriti od starijih modela sa propelerima. S druge strane, Ukrajina je u posljednjih mjesec dana poboljšala stopu presretanja takvih letjelica.