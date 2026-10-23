Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp uspela je da izdejstvuje lokalizovani prekid vatre između ruskih i ukrajinskih snaga u okupiranom gradu Oleški.

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Prva dama SAD Melanija Tramp obezbedila je prekid vatre između Rusije i Ukrajine u gradu Oleški, koji se nalazi pod ruskom kontrolom, a koji će stupiti na snagu 29. oktobra, saopštila je Bela kuća u petak, preneo je Rojters.

Stanovnici ovog grada na jugu Ukrajine, koji je pod okupacijom ruskih snaga od februara 2022. godine, prijavljuju sve dublju prehrambenu krizu.

„Obe nacije su se saglasile da privremeno obustave sve vojne akcije u Oleškiju kako bi se omogućio ulazak humanitarne pomoći i pripremila evakuacija civila kroz određeni bezbedni koridor“, navodi se u saopštenju Bele kuće.

Glavni ukrajinski pregovarač David Arahamija naveo je na Telegramu da će u Oleškiju uskoro biti uspostavljen prekid vatre, kao i operacija za uspostavljanje trajnih humanitarnih koridora za evakuaciju i dostavu hrane. On nije izneo dodatne detalje o samoj operaciji.

Rusija nije odmah potvrdila prekid vatre. Kremlj je ranije ove nedelje saopštio da se radi na ublažavanju humanitarne situacije u Oleškiju, nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin rekao papi Lavu da je spreman na saradnju po tom pitanju.

Ovaj pomak dolazi u trenutku kada suprug Melanije Tramp, predsednik Donald Tramp, vrši pritisak na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da postigne sporazum sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata, koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Melanija Tramp bila je veoma aktivna u nastojanjima da se ukrajinska deca, koju je Rusija oduzela tokom rata, vrate svojim porodicama.

„Situacija u Oleškiju je alarmantna. Oleški je grad na prvoj liniji fronta koji se nalazi na ivici katastrofe. Preostalo stanovništvo Oleškija čine uglavnom stariji meštani kojima su hitno potrebni medicinska nega, lekovi, hrana i čista voda“, navela je Melanija Tramp u saopštenju.

Prekid vatre omogućiće nevojnim timovima iz obe zemlje da posećuju meštane u njihovim domovima i koordiniraju prevoz za one koji žele da se evakuišu bilo u Rusiju ili u Ukrajinu, pri čemu će jedna neimenovana američka medijska kuća pratiti timove kako bi dokumentovala ceo proces, dodala je prva dama.

Desničarski medij Njuzmaks naveo je u svom izveštaju da će njegovim kamerama biti odobren „ekskluzivan pristup za dokumentovanje ovih napora“.

Oleški, koji se nalazi preko puta reke Dnjepar u odnosu na Herson, trenutno broji između 1.700 i 2.000 stanovnika, pretežno starijih osoba, uz oko pedesetoro dece, što je drastičan pad u odnosu na oko 24.000 stanovnika koliko ih je bilo pre rata, saopštila je Bela kuća. Oko 90 odsto grada poplavljeno je nakon rušenja brane Kahovka, dodaje se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da su Melanija Tramp i njen predstavnik direktno sarađivali sa ruskim i ukrajinskim rukovodstvom kako bi definisali uslove ovog lokalizovanog prekida vatre.

„Stanovnici koji žele da se evakuišu dobiće koordinisanu podršku i prevoz do željene destinacije. Očekujem da će neki želeti da odu u Rusiju, a neki u Ukrajinu“, rekla je Melanija Tramp.