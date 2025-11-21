Trampova izjava prema novinarki pokrenula je raspravu o granicama komunikacije i odnosu prema medijima.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Bijela kuća je stala u odbranu američkog predsjednika Donalda Trampa nakon što je novinarku nazvao "prasicom", rekavši da predsjednikove izjave odražavaju "njegovu iskrenost i transparentnost".

U razgovoru s novinarima tokom ljeta prošle nedjelje, koji je od tada postao viralan, Tramp se nagnuo prema novinarki, pokazao u nju prstom i rekao: "Tiho, tiho, prasice", dok ga je ispitivala o pokojnom osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu i nedavno objavljenom e-mailu u kojem je taj njujorški finansijer tvrdio da je Tramp "znao za djevojke".

Upitana u četvrtak o incidentu, portparolka Bijele kuće Kerolajn Livitrekla je da su američki birači ponovno izabrali Trampa zbog njegove iskrenosti i da bi novinari trebali da cijene njegovu otvorenost u odgovaranju na pitanja.

- On upozorava na lažne vijesti kad ih vidi i frustriran je novinarima koji šire lažne informacije. Ali takođe pruža neviđen pristup medijima i odgovara na pitanja gotovo svakodnevno - rekla je Livit tokom brifinga u Bijeloj kući, ne nudeći nikakve dokaze o lažnim informacijama.

Bloomberg reporter: “If there's nothing incriminating in the Epstein files, why?”



Trump: “Shut up, Piggy.”pic.twitter.com/YT34mnPOOd — Mediterranean Times (@mediterrantimes)November 18, 2025

U utorak je u Ovalnom kabinetu Tramp drugu novinarku nazvao "užasnom osobom" nakon što je saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana, koji je bio u posjeti, upitala o ubistvu novinara Džamala Kašogija i pitala Trampa zašto nije objavio Epstajnove fajlove.

Tramp je u srijedu potpisao zakon kojim se Ministarstvu pravosuđa nalaže objavljivanje dokumenata iz dugotrajne istrage o Epstajnu, nakon što se u početku opirao javnom objavljivanju tih dokumenata.

Društvo profesionalnih novinara (SPJ) ove nedjelje je osudilo Trampov omalovažavajući jezik prema novinarima, ističući njegovu istoriju korišćenja ponižavajućeg jezika za diskreditovanje žena.

- Niko ne očekuje da će predsjednici biti najveći obožavatelji novinara. Ali ne bi se smjelo tolerisati napadanje novinarki ponižavajućim uvrijedama - rekla je izvršna direktorka SPJ-a Karolin Hendri.