Donald Tramp ponovo vrijeđa novinarke.

Izvor: x.com/Mike Sington

Američki predsjednik Donald Tramp je tokom konferencije za medije u ponedeljak 8. decembra u Bijeloj kući u Vašingtonu ušao u verbalni sukob sa novinarkom "ABC News-a", Rejčel Skot, zbog tenzija između Venecuele i Sjedinjenih Američkih Država, prenosi britanski "Miror". Svađa je izbila zbog njenog pitala da li će objaviti snimak vojne akcije protiv broda koji je navodno krijumčario narkotike, a pripadao je Venecueli.

Ona je postavila pitanje američkom predsjedniku da li će narediti ministru odbrane da objavi snimak cijelog napada. Trampu se ovo pitanje nije dopalo i burno je reagovao.

"Nikada to nisam rekao. Ti si to rekla, ja nisam rekao. Ovo je ABC lažne vijesti", rekao je Tramp.

Novinarka je nastavila da insistira da dobije odgovor na postavljeno pitanje. On je nakon toga podigao ton.

"Ti si najnapornija novinarka u cijeloj prostoriji. Ti si naporna, zapravo si užasna novinarka", objasnio je Tramp.

Trump crashes out at journalist after being questioned on illegal boat strikes: "You are a terrible reporter"#trump#america#newspic.twitter.com/VVBLMy4W04 — Rant Bot (@rantbotnews)December 9, 2025

Da podsjetimo, ovo nije prvi put da Tramp ulazi u oštre svađe sa američkim novinarkama. Njegovo ponašanje naišlo je na veliku osudu u javnosti zbog uvreda koje koristi prema novinarkama zbog pitanja koja postavljaju.