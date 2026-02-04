Tramp ponovo izvrijeđao novinarku "CNN-a" zbog pitanja o Epstinu.

Izvor: x.com/Mike Sington

Američki predsjednik Donald Tramp burno je reagovao na pitanje novinarke "CNN-a" Kejtlin Kolins o novoobjavljenim fajlovima Džefrija Epstina, osuđenog sek**alnog predatora koji je preminuo u zatvoru 2019. godine u Njujorku dok je čekao suđenje. On je već bio grub prema njoj početkom decembra 2025. kada mu je postavila pitanje o balskoj dvorani Bijele kuće na šta je on takođe neadekvatno reagovao i uvredio ju je.

Novinarka "CNN-a" Kejtlin Kolins : Gospodine predsjedniče, šta biste rekli žrtvama Džefrija Epstina?

: Gospodine predsjedniče, šta biste rekli žrtvama Džefrija Epstina? Donald Tramp: Vi ste toliko loši i zli. Vi ste najgora novinarka. Nije ni čudo što 'CNN' nema gledanost zbog ljudi kao što ste vi.

Potom se Tramp okrenuo ka svojim saradnicima i komentarisao je izgled novinarke uz riječi "Ona je tako mlada žena". Zamjerio joj je što se "malo smije".

Donald Tramp: Nikada vas nisam vidio da se smijete. Trebalo bi da vas je sramota

KAITLAN COLLINS: What would say to Epstein survivo---



TRUMP: You are so bad. You are the worst report. No wonder CNN has no ratings. She's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. They should be ashamed of you.pic.twitter.com/lmSpVz8wXX — Aaron Rupar (@atrupar)February 3, 2026

Nije poznato kakva je bila njena reakcija. Tramp na kraju nije odgovorio na njeno pitanje, ali je o tome govorio u ponedeljak 2. februara kada se obratio medijima u Ovalnoj kancelariji Bijele kuće.

On tvrdi da je Epstin radio protiv njega na predsjedničkim izborima. Nije precizirao kako i na kojim izborima.