Tokom eksplozije u atinskoj četvrti Kolonos, povrijeđene su četiri osobe, među kojima su i dva policajca. Jedan od policajaca je teže povrijeđen, dok su civili i drugi policajac zadobili lakše povrede i hospitalizovani su.

Izvor: Sakis Mitrolidis / AFP / Profimedia

Četiri osobe su danas povrijeđene, među kojima dva policajca, u eksploziji koja se dogodila u atinskoj četvrti Kolonos.

Prema dosadašnjim informacijama, do eksplozije je došlo na ulazu u stambenu zgradu, prenosi portal Prototema.

Jedan od policajaca je teže povrijeđen, ali nije životno ugrožen, dok su dva civila i drugi policajac zadobili nešto lakše povrede i hospitalizovani su, prenosi agencija Tačno.

Kako se navodi, jedna od hipoteza koje se razmatraju jeste da je riječ o zamci postavljenoj za policajce. Policija je stigla na lice mjesta nakon telefonske dojave o sumnjivom predmetu.

Prema dostupnim podacima, osoba koja je pozvala ostavila je svoje podatke, a navodno je prijavila da se u predmetu, koferu, nalazi droga.

Kada su pripadnici policije, međutim, stigli na lice mjesta, na ulazu u zgradu, gdje se navodno nalazio kofer sa drogom, došlo je do eksplozije.

«Η ομορφιά είναι στον δρόμο»Πάνο στα γαλλικά μπροστά από τη Βουλή στο μεγάλο εκπαιδευτικό συλλαλητήριοLive ενημέρωση: https://t.co/6IiXSrSfXg https://t.co/f32Iv4zCqe — NEWS 24/7 (@News247gr)October 21, 2026

Na licu mjesta intervenisalo je 18 vatrogasaca sa šest vozila, a prisutne su i policijske snage.

Jedan od očevidaca ispričao je da su on i njegovi prijatelji, čuvši snažan prasak, najpre pomislili da se dogodila saobraćajna nesreća. Kada su izašli napolje, ugledali su dim, a nešto kasnije saznali su da je eksplodirala bomba.

Prema njegovim riječima, reakcija nadležnih službi bila je trenutna, a vozila hitne pomoći i policijske snage stigle su na lice mjesta za svega pet minuta.

Policija slučaju pristupa kao veoma ozbiljnom, a u ovom trenutku ne može se isključiti mogućnost da je riječ o zamci osmišljenoj da povrijedi policajce, naveo je portal.