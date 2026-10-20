Bijesni demonstranti demolirali su skulpturu "Dijalog" ispred zgrade Vlade u Tirani dok ulični protesti studenata i profesora ulaze u osmi dan sa zahtjevom za hitnu ostavku Edija Rame.

Izvor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia

Demonstranti u Tirani demolirali su skulpturu pod nazivom "Dijalog", koju je ispred zgrade svog kabineta lično osmislio i postavio albanski premijer Edi Rama. Jake policijske snage odmah su formirale kordon ispred zgrade Vlade, dok su okupljeni građani uzvikivali parole protiv bilo kakvog dijaloga sa vlašću i glasno zahtijevali hitnu ostavku premijera. Crvene stolice, na kojima su bila ispisana slova ove umjetničke instalacije, potpuno su uništene tokom naleta nezadovoljne mase.

Među okupljenima na protestima uočeni su i predstavnici opozicije, uključujući Argitu Berišu, ćerku bivšeg premijera Salija Beriše, kao i njenog supruga Jamarbera Maljteza. Rušenje skulpture uslijedilo je u okviru višednevnog talasa uličnih protesta koji predvode studenti i mladi, odlučni u zahtjevu da Rama bez odlaganja napusti funkciju.

Vidi opis Opsada u Tirani, hiljade na ulicama traže ostavku Rame, on tvrdi: "Ovo je hibridni rat, silom me nećete srušiti!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vlasov Sulaj/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Vlasov Sulaj/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Vlasov Sulaj/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Vlasov Sulaj/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Vlasov Sulaj/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Pobuni su se zvanično pridružili i predavači Politehničkog univerziteta u Tirani. Oni su zajedno sa demonstrantima marširali ulicama noseći transparente sa porukama "Bez mladosti nema Albanije" i "Bez ostavke nećemo stati". Profesori su prethodno potpisali i peticiju kojom traže povlačenje premijera sa vlasti. Aleksandar Kovači, predstavnik sindikata univerzitetskih profesora, optužio je vlast da mjesecima ignoriše zahtjeve akademske zajednice, ali i da policija primenjuje brutalnu silu nad mirnim učesnicima protesta, čime direktno ugrožava živote građana. Kovači je najavio da će profesori svakog dana u 10 časova organizovati protestni marš ispred univerziteta u znak solidarnosti sa studentima.

Ovo je već osmi dan masovnih protesta u Albaniji. Iako je bunt prvobitno počeo zbog lošeg stanja u obrazovnom sistemu, visokih troškova studiranja i slabih mogućnosti zapošljavanja mladih, nezadovoljstvo je munjevito preraslo u otvorenu političku krizu i masovne demonstracije za smjenu aktuelne vlasti.

Sa druge strane, albanski premijer Edi Rama poručio je da se protesti zloupotrebljavaju kako bi se zemlja destabilizovala i prekinuo proces pregovora sa Evropskom unijom, naglasivši da vladu niko ne može srušiti nasiljem. Rama je na sastanku sa direktorima srednjih škola ocijenio da iza uličnih nereda stoje ekstremne političke strukture i strani akteri.

"Na djelu je napad koji sprovode uvežbane ruke i hibridni rat usmjeren protiv države", rekao je Rama.

Premijer je odbacio optužbe za prekomernu upotrebu sile, iznevši podatak da je tokom sukoba povređeno oko 200 policajaca i 80 demonstranata.

Rama je takođe optužio organizatore da dovode maskirane mladiće iz prigradskih naselja s namjerom da izazovu strah i napadnu snage reda, naglasivši da kamen u ruci demonstranta predstavlja opasno oružje. Zbog eskalacije nemira, Vlada Albanije priprema niz oštrih mjera.

Najavljeno je razmatranje finansijske odgovornosti roditelja za štetu koju načine njihova djeca, spuštanje starosne granice za krivičnu odgovornost maloljetnika, kao i ograničavanje korišćenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina uz strogo sankcionisanje svih koji preko interneta pozivaju na nasilje.