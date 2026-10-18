Francuska se suočava sa posledicama nasilnih protesta koji su zahvatili brojne gradove, a razmjere razaranja i najnoviji bilans nereda izazivaju sve veću zabrinutost.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Francuska se u nedelju probudila suočena sa posledicama jednog od najnasilnijih dana protesta poslednjih godina.

Demonstracije zbog visokih cijena i nezadovoljstva javnim uslugama prerasle su u nerede u kojima je jedna osoba izgubila život, više od 500 policajaca je povrijeđeno, a gotovo 1.800 ljudi je uhapšeno.

Širom zemlje u subotu su izbili sukobi demonstranata i policije, zapaljena je gradska kuća, opljačkane su prodavnice, dok su brojne javne zgrade išarane grafitima.

Jedan demonstrant preminuo je nakon srčanog zastoja tokom protesta u Parizu, gde je policija uhapsila rekordnih 855 osoba. Na nivou cijele Francuske privedeno je oko 1.800 ljudi, dok je povrijeđeno više od 500 policajaca, saopštio je ministar unutrašnjih poslova, prenio je Rojters.

Više od pola miliona ljudi izašlo na ulice

Više od pola miliona građana učestvovalo je u protestnim šetnjama u desetinama francuskih gradova. Demonstracije su označile spajanje studentskog pokreta, koji traje već mjesec dana, sa širim nezadovoljstvom građana zbog rasta troškova života i pogoršanja javnih usluga.

Iako su stotine hiljada ljudi mirno protestovale, nasilne grupe napadale su javne zgrade, pljačkale luksuzne butike i supermarkete, kao i policijska vozila i službenike.

"U našoj Republici nema mesta nasilju. Oni koji su uništavali imovinu, napadali prefekture i poslovne objekte, pljačkali čak i gradske kuće, biće krivično gonjeni i kažnjeni", poručio je francuski predsjednik Emanuel Makron na društvenoj mreži X.

Zapaljena gradska kuća, opljačkano na desetine prodavnica

Velika akcija čišćenja i saniranja štete počela je u gradovima širom Francuske, od Lila na sjeveru do Marselja na jugu, kao i od Strazbura na istoku do Bordoa na jugozapadu.

U Bordou je grupa maskiranih demonstranata upala u rezidenciju lokalnog prefekta.

U Parizu su razbijeni izlozi, izgoreli bicikli i grafiti na zidovima svjedočili o nasilju koje je izbilo nakon protesta započetih uglavnom mirnim okupljanjima.

U Limožu su radnici procijenjivali štetu na 143 godine staroj gradskoj kući, koja je delimično uništena u podmetnutom požaru.

Incendie de la mairie de Limoges. Le feu continue à gagner. La salle des mariages et le service de l’état civil sont partis en fumée. https://t.co/nQfICNOtZR — Denis Carreaux (@DenisCarreaux)October 17, 2026

Gradonačelnik Bordoa Toma Kazenav izjavio je da je u tom gradu opljačkano čak 100 prodavnica, dok je gradonačelnik Marselja Benoa Pajan najavio hitnu finansijsku pomoć preduzećima pogođenim nasiljem

Galeries Lafayette in Paris is being looted tonight.It’s the French equivalent of Harrods in London or Bergdorf Goodman in NYC https://t.co/F5jZU4bswZ — Visegrád 24 (@visegrad24)October 17, 2026

Sve veći pritisak na Makrona

Neredi su dodatno pojačali pritisak na predsjednika Emanuela Makrona i francusku vladu, uoči predsjedničkih izbora zakazanih za narednu godinu.

Premijer Sebastijen Lekorni izjavio je da vlada neće dozvoliti da je nasilje "zastraši", a za nerede je okrivio pripadnike ekstremne levice i kriminalne grupe.

Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Ministar ekonomije Rolan Leskir obećao je podršku vlasnicima preduzeća koji su pretrpjeli štetu.

"Oni koji uništavaju imovinu moraće da plate, poprave štetu i odgovaraju za svoju nameru da izazovu haos", poručio je Leskir.

Protesti su počeli prošlog mjeseca zbog loših uslova u školama i nedostatka nastavnika u siromašnijim predgrađima, ali su ubrzo prerasli u širi pokret protiv društvene nejednakosti, smanjenja javne potrošnje i sve većih troškova života, prenio je Rojters.