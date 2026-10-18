Emanuel Makron i njegova supruga Brižit izazvali su burne reakcije u Francuskoj nakon što su se pojavili na jednom događaju usred masovnih nereda koji potresaju zemlju.

Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Emanuel Makron i njegova supruga Brižit upoređeni su u petak sa Marijom Antoanetom nakon što su fotografisani kako plešu na koncertu Selin Dion, samo nekoliko sati prije nego što su Francusku zahvatili neredi usmjereni protiv njegove posrnule vlade.

Dok su u petak uveče Brižit Makron i Emanuel Makron iz privatne lože aplaudirali u ritmu muzike, djelovalo je da bračni par nije svjestan raspoloženja u koje je zapala Francuska.

Građani Francuske bijesni su zbog vrtoglavog rasta troškova života, urušavanja javnih finansija i administracije paralisane političkom blokadom.

Emeutes et incendie de l'hôtel de Ville à Limoges : le clocher s'est écroulé ce soir, l'édifice historique semble complètement perdu. https://t.co/jNgHJZYMAF — ici Limousin (@icilimousin)October 17, 2026

Predsjednika (48) i Brižit (73) vjerovatno neće zadesiti sudbina kraljice koja je završila na giljotini, ali revolucionarna atmosfera osjećala se u vazduhu dok je u petak na ulice izašlo 550.000 ljudi.

Barikade i javne zgrade bile su u plamenu, automobili su prevrtani, a širom zemlje, u brojnim gradovima, izbijali su žestoki sukobi policije i demonstranata.

Do 18 časova uhapšeno je više od 400 ljudi, od kojih gotovo 200 u Parizu. Gotovo nijedan dio zemlje nije bio pošteđen. U Lionu su nasilne grupe zapalile istorijsku zgradu turističkog biroa, što je gradonačelnik nazvao „tragedijom“.

"Osvajamo Bastilju"

U blizini su mladići sa kapuljačama bacali kamenice i pirotehnička sredstva na policiju, koja je odgovorila suzavcem, šok-bombama i vodenim topovima.

Nasilni demonstranti upali su u gradsku većnicu u Marselju i oštetili statuu Marijane, simbola Francuske Republike.

„Osvajamo Bastilju!“, uzviknuo je jedan demonstrant, aludirajući na osvajanje pariske tvrđave 1789. godine.

U Parizu su se demonstranti sukobljavali s policijom i blokirali saobraćajnice oko Sjeverne željezničke stanice (Gar di Nor), terminala za vozove Eurostar. Oblaci suzavca prekrili su Trg Republike, gdje su mladići sa crnim fantomkama bacali pirotehnička sredstva i sukobljavali se s policijom za razbijanje demonstracija.

Barikade i javne zgrade gorjele su u petak širom Francuske, automobili su prevrtani, a između policije i demonstranata izbijali su žestoki sukobi.

Predsjednik Makron i njegova supruga Brižit upoređeni su s Marijom Antoanetom nakon što su fotografisani kako plešu na koncertu Selin Dion, samo nekoliko sati prije nego što su Francusku zahvatili neredi.

Protesti, koji su prošlog mjeseca počeli zbog stanja u školama u siromašnim predgrađima Pariza, prerasli su u demonstracije širom zemlje zbog društvene nejednakosti.

NOW - Town hall in Limoges, France, set on fire by rioters. https://t.co/SyEnc2zwGn — Disclose.tv (@disclosetv)October 17, 2026

Prijetnja revolucijom

Neki demonstranti nosili su bagete, podsjećajući na to da su nestašice hljeba u prošlosti bile povod za revolucije.

Demonstranti su upali i u gradsku većnicu u Lilu. Oštećena je i gradska većnica u Grenoblu, dok je imovina uništavana u Pou, Monpeljeu, Tuluzu i Valansu.

U subotu su sukobi izbili i u Briselu, gdje je jedan automobil prevrnut.

Učenicima i studentima pridružuju se i pripadnici pokreta „Žuti prsluci“, koji su izazvali haos na početku Makronove vladavine.

„Makron i Brižit ponašaju se kao Luj XVI i Marija Antoaneta, koji su pogubljeni tokom Francuske revolucije 1789. godine. Izgleda da misle da nikakav problem ne postoji“, izjavila je Lina Bernar, organizatorka protestnog skupa na sjeveru Pariza.

Protesti, koji su prošlog mjeseca počeli zbog stanja u školama u siromašnim predgrađima Pariza, prerasli su u masovne demonstracije širom zemlje zbog nejednakosti.

Makron mora da napusti funkciju u maju, kada mu ističe drugi predsjednički mandat, što je maksimalan broj mandata dozvoljen jednom predsjedniku.

Za podsticanje protesta optužio je radikalno ljevičarsku stranku Nepokorena Francuska i druge ljevičarske organizacije, koje su sve odbacile te optužbe.

(Blic/Mondo)