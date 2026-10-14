Tramp i Netanjahu razgovarali su o mogućem novom napadu na Iran.

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Američki predsjednik Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu razgovarali su prošle sedmice o mogućnosti pokretanja nove velike vojne operacije protiv Irana prije izbora u obje zemlje, objavio je Axios.

Netanjahu je tokom razgovora izrazio zabrinutost zbog obavještajnih podataka koji ukazuju na to da Iran preduzima korake ka obnovi nuklearnog programa. Razgovor je održan prije nego što je Tramp javno poručio da neće napadati Iran prije izbora za američki Kongres.

Prema izvorima Axiosa, američka i izraelska vojska i dalje su u pripravnosti i privode kraju pripreme u slučaju da Tramp promijeni odluku.

Jedan američki zvaničnik rekao je da Tramp nije preuzeo nikakvu obavezu, te da poruka Izraelu da se pripremi znači "možda sada, možda kasnije, možda nikad".

Dio Trampovih saradnika za napad, drugi za sankcije

Prema navodima Axiosa, Tramp je u početku djelovao sklon nastavku napada, ali je kasnije postao suzdržaniji.

Najveći zagovornici novih udara su, kako se navodi, američki ministar odbrane Pit Hegset i komanda CENTCOM-a. Većina Trampovih savjetnika, s druge strane, smatra da bi trebalo nastaviti sa ekonomskim sankcijama i pritiskom na Iran.

Načelnik Generalštaba izraelske vojske Ejala Zamir razgovarao je prošle sedmice sa predsjedavajućim Združenog generalštaba SAD-a Denom Kejnom o mogućem nastavku borbi u naredne tri sedmice, tvrdi izvor upoznat sa razgovorom.

Zamir je, prema pisanju Axiosa, upozorio da bi takav razvoj događaja mogao dovesti do odgađanja izbora u Izraelu.

Jedan američki zvaničnik ocijenio je da Netanjahu svoju političku snagu vidi u ulozi premijera tokom rata.

Međutim, izraelski izvor tvrdi da je Netanjahu svojim bezbjednosnim zvaničnicima rekao da je upravo Tramp pokrenuo razgovor o mogućem napadu na Iran.

Za američkog predsjednika novi rat uoči izbora mogao bi predstavljati politički rizik, jer bi birače podsjetio na nepopularan sukob i mogao dovesti do rasta cijena goriva.