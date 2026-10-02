Kopilot je pokušao da sruši avion "Flajdubaija" na letu za Tel Aviv. Tramp sumnja na umiješanost Irana i prijeti oštrim odgovorom ukoliko se to dokaže. Istraga je u toku.

Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da bi Iran mogao biti povezan sa kopilotom koji je juče pokušao da sruši putnički avion "Flajdubaija" na letu iz Dubaija prema Tel Avivu. Naglasio je da istraga još traje, ali je zaprijetio snažnim odgovorom ako se iranska umiješanost potvrdi.

"Radimo na tome upravo sada", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući kada su ga pitali da li je upoznat sa mogućom vezom napadača i Teherana.

"Na osnovu onoga što čujem, rekao bih da je odgovor da, ali još uvijek radimo na tome", dodao je, ne navodeći na čemu zasniva tu procjenu.

Na pitanje da li bi SAD uzvratile Iranu ako se utvrdi da stoji iza napada, Tramp je odgovorio: "Biće veoma teško pogođeni, ne brinite."

"Oni znaju šta se dogodilo. Biće veoma teško pogođeni", dodao je.

Kopilot nožem napao kapetana, avion počeo naglo da pada

Incident se dogodio na letu "Flajdubaija" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prema Tel Avivu. U Boingu 737 Maks 8 nalazile su se 182 osobe, većinom izraelski državljani.

Prema dosad poznatim informacijama, kopilot je tokom leta napao kapetana i teško ga povrijedio. Avion je zatim naglo počeo da gubi visinu. U približno minutu i po spustio se sa oko 10.400 na oko 5.000 metara.

Povrijeđeni kapetan uspio je da otvori vrata kokpita, nakon čega su putnici i članovi posade ušli i savladali kopilota. Nekoliko ljudi je potom pomoglo da se stabilizuje avion, koji je na kraju sigurno sletio u Tabuk u Saudijskoj Arabiji.

Tokom incidenta iz kokpita su poslata dva koda za uzbunu. Prvo je poslat kod 7700, koji označava opštu vanrednu situaciju, a zatim 7500, kojim piloti upozoravaju na nezakonito ometanje leta, uključujući moguću otmicu aviona.

Osumnjičeni je državljanin Omana

Osumnjičeni kopilot je državljanin Omana. Njegovo ime za sada nije javno objavljeno.

Saudijske vlasti privele su ga nakon sletanja, a potom je predat Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U istrazi učestvuju vlasti UAE, Izraela, SAD i Omana. Istražitelji za sada nisu objavili njegov motiv niti su potvrdili vezu sa Iranom.

Jedan regionalni zvaničnik upoznat sa istragom rekao je za AP da se razmatraju svi mogući scenariji, od terorizma do drugih mogućih motiva.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je napadač, prema izraelskim informacijama, prošao kroz islamističku radikalizaciju, ali njegova kancelarija nije objavila dokaze kojima bi potkrepila tu tvrdnju. Na pitanje da li postoji veza sa Iranom, Netanjahu je rekao da je prerano za zaključke.

Izrael poslao obavještajce u Saudijsku Arabiju

Izraelski bezbjednosni i obavještajni zvaničnici stigli su u Saudijsku Arabiju kako bi učestvovali u istrazi, rekao je za AP regionalni zvaničnik.

Izrael je zatražio i da mu se osumnjičeni preda radi ispitivanja, ali za sada nije poznato da li će taj zahtjev biti prihvaćen. Saudijska Arabija i Izrael nemaju formalne diplomatske odnose.

Kapetan aviona, indijski državljanin Smit Mačhar, preživio je napad i oporavlja se u Abu Dabiju. Indijske vlasti pohvalile su njegovu reakciju tokom incidenta.

Tramp već pojačava pritisak na Iran

Trampove izjave dolaze u trenutku izrazito visokih tenzija između Vašingtona i Teherana.

Američki predsjednik ranije danas odbacio je posljednju iransku ponudu za okončanje sedmomjesečnog rata i ostavio otvorenom mogućnost novih američkih napada nakon izbora 3. novembra.

Istovremeno SAD dodatno pojačavaju vojno prisustvo na Bliskom istoku. Prema američkom zvaničniku, ka regionu je upućena grupa brodova sa više od 7.000 mornara i 2.000 marinaca. Do kraja oktobra SAD bi tamo mogle da imaju tri nosača aviona i više od 20.000 mornara i marinaca.

Za sada, međutim, nema javno objavljenih dokaza da je Iran povezan sa napadom na letu "Flajdubaija", a istraga je i dalje u toku.