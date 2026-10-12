Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njegove snage tokom protekla 24 sata zauzele dva naselja u Ukrajini, dok se borbe nastavljaju na više djelova fronta.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Ruske snage zauzele su tokom protekla 24 sata dva naselja u Donjeckoj i Zaporoškoj oblasti, saopštilo je u ponedeljak, 12. oktobra, Ministarstvo odbrane Rusije, prenosi ruska novinska agencija TASS.

Prema navodima ruskog ministarstva, jedinice grupe snaga "Centar" preuzele su kontrolu nad naseljem Lidino u Donjeckoj oblasti, dok su pripadnici grupe "Istok" zauzeli Nikoljsko u Zaporoškoj oblasti.

"Jedinice grupe snaga 'Centar' oslobodile su naselje Lidino u Donjeckoj Narodnoj Republici aktivnim borbenim dejstvima. Jedinice grupe 'Istok' nastavile su napredovanje u dubinu neprijateljske odbrane i oslobodile naselje Nikoljsko u Zaporoškoj oblasti", navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.

Moskva tvrdi da je Ukrajina izgubila 1.355 vojnika za jedan dan

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ukrajinske snage tokom protekla 24 sata izgubile približno 1.355 vojnika na različitim djelovima fronta.

Prema ruskim podacima, ukrajinska vojska pretrpjela je gubitke od više od 295 vojnika u zoni odgovornosti grupe "Sjever", oko 220 u zoni grupe "Zapad" i približno 195 u zoni grupe "Jug".

U borbama protiv grupe "Centar" ukrajinske snage su, prema istom izvoru, izgubile oko 330 vojnika, protiv grupe "Istok" više od 275, a u zoni odgovornosti grupe "Dnjepar" više od 40 pripadnika.

Ove podatke nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Borbe u Harkovskoj oblasti, ruske snage stežu obruč

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da njegove snage nastavljaju borbe u Harkovskoj oblasti, gdje pokušavaju da opkole ukrajinske jedinice.

"Jedinice grupe 'Sjever' stežu obruč u Harkovskoj oblasti i proširuju spoljašnju zonu kontrole. Unutar obruča vode borbe za oslobađanje naselja Nikolajevka, Varvarovka, Nefjodovka i Čornoje", saopštilo je ministarstvo.

Prema ruskim tvrdnjama, ukrajinska vojska je na tom području izgubila više od 55 vojnika, jedno motorno vozilo i pet kopnenih robotskih platformi.

Ruske snage istovremeno nastavljaju borbe za kontrolu naselja Prikolotnoje, Kotovka i Gogino.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ruska vojska tvrdi da napreduje u Dobropolju

Jedinice ruske grupe snaga "Centar" nastavile su napredovanje u Dobropolju, u Donjeckoj oblasti, navodi rusko Ministarstvo odbrane.

"Jurišne grupe 51. armije napredovale su u centralnim i severozapadnim djelovima grada. Jedinice mornaričke pješadije nastavile su čišćenje zapadnih gradskih četvrti i teritorije rudnika uglja Dobropoljska", saopštilo je ministarstvo.

Prema navodima Moskve, ruske snage sprečile su pokušaj ukrajinskih jedinica, jačine do jednog voda i bez oklopnih vozila, da pruže pomoć opkoljenim vojnicima.

Rusko ministarstvo tvrdi da je tokom proteklog dana zauzeto 216 objekata, među kojima su četiri proizvodna objekta, kao i da je u borbama poginulo približno 35 ukrajinskih vojnika.

Rusija saopštila da je oborila 646 ukrajinskih dronova

Rusko Ministarstvo odbrane navodi da su ruske snage tokom protekla 24 sata izvele napade na transportnu infrastrukturu koju koristi ukrajinska vojska, radionice za proizvodnju bespilotnih letjelica, mjesta njihovog lansiranja i položaje ukrajinskih jedinica i stranih plaćenika.

Prema saopštenju, ruska avijacija, raketne jedinice, artiljerija i bespilotne letjelice gađale su ukupno 149 lokacija.

Ruska protivvazdušna odbrana je, kako tvrdi ministarstvo, tok istoomg perioda oborila 646 ukrajinskih bespilotnih letjelica avionskog tipa i pet vođenih avionskih bombi.

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je i zbirne podatke o navodnim ukrajinskim gubicima od početka rata, prema kojima su uništena 674 aviona, 284 helikoptera, 259.820 bespilotnih letjelica, 672 protivvazdušna raketna sistema, 31.202 tenka i druga oklopna vozila, 1.786 višecevnih raketnih bacača, 36.701 artiljerijsko oruđe i minobacač, kao i 74.309 specijalnih vojnih vozila.