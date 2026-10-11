Tramp saopštio da je na snagu stupio privremeni "energetski" prekid vatre između Rusije i Ukrajine.

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je saopštio upravo na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da na snagu stupa momentalno prekid vatre između Ukrajine i Rusije. On je privremeni prekid vatre nazvao "energetski prekid vatre" nakon što je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio da je spreman da održi izbore u Ukrajini ako Rusija pristane na dvomjesečni prekid vatre.

"Na stupa snagu momentalno energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile.

Ne kršite dogovor! Hvala vam na pažnji", naveo je Tramp.

(Mondo)