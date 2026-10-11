Sjedinjene Američke Države upozorile su da bi mogle da obustave mehanizam za nabavku oružja kojim se Ukrajina snabdijeva naoružanjem ukoliko Kijev nastavi napade na ruske rafinerije nafte, objavio je „Fajnenšel tajms“, pozivajući se na neimenovane evropske zvaničnike.

Prema navodima lista, Vašington je, osim sa ukrajinskim vlastima, kontaktirao i sa više evropskih zemalja kako bi izvršio pritisak na Kijev. Među mogućim mjerama, osim blokiranja mehanizma Liste prioritetnih zahtjeva Ukrajine, navodi se i prekid razmjene obavještajnih podataka.

Ovakvi potezi mogli bi dodatno da zakomplikuju odnose između Vašingtona i Kijeva u trenutku kada se razmatraju mogućnosti za smanjenje sukoba između Rusije i Ukrajine.

Američki predsjednik Donald Tramp prethodno je najavio trenutni prekid vatre u energetskom sektoru između dvije zemlje, što je, prema navodima izvještaja, iznenadilo ukrajinsku stranu.

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski kasnije je izjavio da je Kijev spreman da obustavi napade na ruske energetske objekte, pod uslovom da i Moskva preduzme isti korak.

Za sada nije navedeno da li je Vašington donio konačnu odluku o eventualnoj obustavi isporuka naoružanja ili prekidu obavještajne saradnje.

(Mondo)