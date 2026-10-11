Zelenski pristao da održi izbore u Ukrajini ako Rusija pristane na prekid vatre u trajanju od 60 dana.

Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia/Ivan Marc/Shutterstock

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da održi vanredne izbore u Ukrajini ukoliko bi Ruska Federacija pristala na prekid vatre u trajanju od najmanje 60 dana, prenosi "TWP World." Zelenski je ovo izjavio u razgovoru za "ABC News" povodom komentara američkog predsjednika Donalda Trampa da Ukrajini treba novi predsjednik koji, prema njegovim riječima, "želi da završi rat Ukrajine sa Rusijom".

"Molim vas da kažete Vladimiru Putinu da nam da dva mjeseca, 60 dana totalnog prekida vatre. Ako se to desi, organizovaćemo izbore", izjavio je Zelenski.

Tramp je ovo izjavio u subotu 10. oktobra nakon što je Zelenski u petak 9. oktobra komentarisao dogovor Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina o izvozu dizela iz Rusije u Sjedinjene Američke Države. Naveo je da mu se ta mjera ne dopada i da to neće pomoći u rješavaju rata Ukrajine i Rusije.

Šta su dogovorili Tramp i Putin?

Donald Tramp i Vladimir Putin su u petak 9. oktobra razgovarali telefonom kada su dogovorili izvor ruskog dizela. U pitanju je skoro pet miliona tona dizela ukoliko ruske rafinerije budu postigle da ispune te dogovorene kvote s obzirom da su često mete ukrajinskih napada dronovima prethodnih mjeseci.

“Upravo sam završio veoma dobar razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom tokom kog je dogovoreno da Rusija odmah isporuči više od 300.000 tona dizel-goriva američkom i svjetskom tržištu, još 500.000 tona tokom novembra, a nakon toga još 1.000.000 tona. Poslije toga, u zavisnosti od stanja njihovih rafinerija za dizel gorivo, Rusija će u kratkom roku isporučiti još 3.000.000. tona dizel goriva.

Zahvaljujući našoj potpunoj kontroli nad Ormuskim moreuzom i ovoj velikoj objavi o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i, zapravo, za cio svijet počeće da padaju rekordnom brzinom, i to ubrzo. Niže cijene za Amerikance, a posebno za naše sjajne poljoprivrednike, stočare i kamiondžije, moj su najveći prioritet.

Ovo je veoma velika i važna objava. Pored toga, mora se razumeti da Iran neće imati nuklearno oružje!“, navodi se objavi američkog predsjednika.