Putinov saradnik pozdravio izjavu Trampa da Ukrajini treba novi predsjednik kako bi se završio rat Ukrajine i Rusije.

Izvor: Dmitry Dukhanin / WillWest News / Profimedia

Specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitrijev, reagovao je na izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa da je Ukrajini potreban novi predsjednik.

Tramp je to poručio nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio nezadovoljstvo dogovorom između Trampa i Putina o izvozu ruskog dizela u Sjedinjene Američke Države.

„Predsjednik Tramp pridružio se mnogima koji smatraju da je Ukrajini potrebno novo rukovodstvo koje će biti usmjereno na mir, a ne Zelenski. Ova Trampova izjava je značajna i istorijska“, napisao je Dmitrijev na svom profilu na društvenoj mreži X.

President Trump joins the many who believe that Ukraine needs leadership actually focused on peace, not Zelensky’s warmongering: “It’s time for Ukraine to get a new president.” Iconic and historic. ️ — Kirill Dmitriev (@kadmitriev)October 10, 2026

Dmitriev je, inače, bio dio delegacije Rusije u mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama. Reč je o jednom od najbližih saradnika ruskog predsjednika.

Vidi opis Prva reakcija Rusije na poziv Trampa da Ukrajini treba novi predsjednik: "Značajna i istorijska odluka" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / alamy / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / alamy / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Chris Kleponis - CNP / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / alamy / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Šta su dogovorili Tramp i Putin?

Američki predsjednik Donald Tramp i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarali su telefonom u petak, 9. oktobra, a prema Trampovim riječima, dogovorili su isporuku ruskog dizel-goriva američkom i svjetskom tržištu. Planirana količina iznosi gotovo pet miliona tona, pod uslovom da ruske rafinerije uspiju da ispune dogovorene kvote, s obzirom na to da su tokom prethodnih mjeseci često bile meta ukrajinskih napada dronovima.

„Upravo sam završio veoma dobar razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, tokom kojeg je dogovoreno da Rusija odmah isporuči više od 300.000 tona dizel-goriva američkom i svjetskom tržištu, još 500.000 tona tokom novembra, a nakon toga još 1.000.000 tona. Poslije toga, u zavisnosti od stanja njihovih rafinerija za dizel-gorivo, Rusija će u kratkom roku isporučiti još 3.000.000 tona dizel-goriva.

Zahvaljujući našoj potpunoj kontroli nad Ormuskim moreuzom i ovoj velikoj objavi o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i, zapravo, za cijeli svijet počeće da padaju rekordnom brzinom, i to uskoro. Niže cijene za Amerikance, a posebno za naše sjajne poljoprivrednike, stočare i kamiondžije, moj su najveći prioritet.

Ovo je veoma velika i važna objava. Pored toga, mora se razumjeti da Iran neće imati nuklearno oružje!“, naveo je Tramp u objavi.