Tramp smatra da Ukrajini treba novi predsjednik nakon dogovora sa Putinom o izvozu dizela iz Rusije u Ameriku što se Zelenskom ne dopada.

Izvor: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas, obraćajući se predstavnicima medija ispred Bijele kuće u Vašingtonu, da je Ukrajini potreban novi predsjednik, s obzirom na to da Volodimir Zelenski, aktuelni ukrajinski predsjednik, prema njegovim riječima, „ne može da postigne sporazum sa Rusijom o okončanju rata“, prenosi „Asošiejted pres“.

Tramp je to izjavio nakon što je Zelenski u petak, 9. oktobra, komentarisao dogovor Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina o izvozu dizela iz Rusije u Sjedinjene Američke Države. Zelenski je naveo da mu se ta mjera ne dopada i da neće doprinijeti rješavanju sukoba između Ukrajine i Rusije.

„Predlažem Ukrajini da izabere novog lidera koji može da postigne sporazum o okončanju rata. Iz nekog razloga, Zelenski to nikada neće uraditi.

Da sam ja bio predsjednik 2022. godine, kada je rat u Ukrajini počeo 24. februara 2022. godine (prim. aut.), do tog sukoba nikada ne bi ni došlo. Ne bi bilo razloga za izbijanje rata.

Zelenski je izgubio 30 odsto svoje teritorije, a više od dva miliona ljudi je poginulo u ratu između Ukrajine i Rusije. Taj rat nikada nije ni trebalo da počne. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika“, izjavio je Tramp.

Šta su dogovorili Tramp i Putin?

Donald Tramp i Vladimir Putin razgovarali su telefonom u petak, 9. oktobra, kada su dogovorili isporuku ruskog dizel-goriva. Riječ je o gotovo pet miliona tona ovog energenta, ukoliko ruske rafinerije uspiju da ispune dogovorene kvote, imajući u vidu da su tokom prethodnih mjeseci često bile meta ukrajinskih napada dronovima.

„Upravo sam završio veoma dobar razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, tokom kojeg je dogovoreno da Rusija odmah isporuči više od 300.000 tona dizel-goriva američkom i svjetskom tržištu, još 500.000 tona tokom novembra, a nakon toga još 1.000.000 tona. Poslije toga, u zavisnosti od stanja njihovih rafinerija za dizel-gorivo, Rusija će u kratkom roku isporučiti još 3.000.000 tona dizel-goriva.

Zahvaljujući našoj potpunoj kontroli nad Ormuskim moreuzom i ovoj velikoj objavi o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i, zapravo, za cijeli svijet počeće da padaju rekordnom brzinom, i to uskoro. Niže cijene za Amerikance, a posebno za naše sjajne poljoprivrednike, stočare i kamiondžije, moj su najveći prioritet.

Ovo je veoma velika i važna objava. Pored toga, mora se razumjeti da Iran neće imati nuklearno oružje!“, navodi se u objavi američkog predsjednika.