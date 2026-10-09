Tramp dogovorio sa Putinom isporuku ogromne količine dizela u narednom periodu.

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Američki predsjednik Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži "Truth social" objavio da je razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da su dogovorili isporuku ogromne količine dizela. Ruska Federacija će, prema riječima Trampa, isporučiti 4.800.000 tona dizela u narednih nekoliko mjeseci.

"Upravo sam završio veoma dobar razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom tokom kog je dogovoreno da Rusija odmah isporuči više od 300.000 tona dizel-goriva američkom i svjetskom tržištu, još 500.000 tona tokom novembra, a nakon toga još 1.000.000 tona. Poslije toga, u zavisnosti od stanja njihovih rafinerija za dizel gorivo, Rusija će u kratkom roku isporučiti još 3.000.000. tona dizel goriva.

Zahvaljujući našoj potpunoj kontroli nad Ormuskim moreuzom i ovoj velikoj objavi o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i, zapravo, za cijeli svijet počeće da padaju rekordnom brzinom, i to ubrzo. Niže cijene za Amerikance, a posebno za naše sjajne poljoprivrednike, stočare i kamiondžije, moj su najveći prioritet.

Ovo je veoma velika i važna objava. Pored toga, mora se razumjeti da Iran neće imati nuklearno oružje!", navodi se objavi američkog predsjednika.

Da podsjetimo, Rusija je u velikom problemu sa izvozom goriva zbog učestalih ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu. Rusija je morala da ograniči kupovinu goriva na benzinskim stanicama za civilno stanovništvo zbog čega je Tramp tražio od obje strane da obustave napade na energetsku infrastrukturu, ali taj dogovor nije uspio da se realizuje na frontu.