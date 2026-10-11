Nakon subotnjeg napada na Međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u kojem je stradalo 12 osoba, SAD su pozvale svoje državljane da izbjegavaju tu zonu.

Izvor: X printscreen/anul elaV

Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji pozvala je danas američke državljane da izbjegavaju Međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu i okolna područja nakon napada jemenskih pobunjenika Huta u subotu.

Ambasada je navela u saopštenju da je zaposlenima u američkoj vladi koji rade u Saudijskoj Arabiji potrebno posebno odobrenje za korišcenje aerodroma "Kralj Halid", kao i aerodroma u Džedi i Damamu, prenela je Al Džazira.

Precizirano je da zaposleni u američkoj vladi ne smiju da putuju u zonu udaljenu manje od 32 kilometra od granice sa Jemenom zbog bezbjednosnih rizika, kao i da im je potrebno posebno odobrenje za putovanje u provincije Džazan, Asir i Nadžran, kao i u gradove Katif, Janbu i Taif.

Takođe je upućen poziv na izuzetan oprez na svim većim saudijskim aerodromima.

Huti su ponovo danas upozorili avio-kompanije, aerodromske radnike i putnike da ne koriste saudijske aerodrome, navodeći da upozorenje treba da bude shvaćeno ozbiljno.

Huti navode da Saudijska Arabija snosi odgovornost za neuspjela presretanja projektila koja je ta pobunjenička grupa lansirala na Rijad, preneo je Rojters.

Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 309 povrijeđeno u subotu u napadu na međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, saopštili su saudijski zvaničnici. Huti, za sada, nisu preuzeli odgovornost za taj napad.