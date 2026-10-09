Tri državljanina Saudijske Arabije, među kojima je i pilot, poginula su u napadima jemenskih Huta, koje podržava Iran, na međunarodni aerodrom u Rijadu u četvrtak, saopštile su saudijske vazduhoplovne vlasti.

Izvor: X printscreen/anul elaV

U saopštenju objavljenom u petak na društvenoj mreži X, Generalna uprava civilnog vazduhoplovstva Saudijske Arabije (GACA) navela je da su žrtve stradale u dva napada na Međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u saudijskoj prijestonici, izvedena prethodnog dana.

Prema navodima zvaničnika, prvi napad bio je usmjeren na aerodromsku infrastrukturu, dok je meta drugog bio avion saudijske avio-kompanije "Saudia".

Urgente | Nuevas imágenes de video del momento en que el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en la capital saudí, Riad, fue atacado. https://t.co/gI1dR0XWbK — anul elaV (@anulelaV45)October 9, 2026

Kompanija "Saudia" saopštila je u petak da je u napadima poginuo kapetan Hamud Ali Al Kaltami.

Odgovornost za napade preuzeli su jemenski Huti, militantna grupa koju podržava Teheran, prenosi CNBC.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja se bori protiv Huta, saopštila je u petak da će odlučno odgovoriti na njihove nedavne napade, nakon što je potvrdila uništenje tri raketna lansera koja je koristila ta grupa.

"Napadi Huta na civile i civilnu infrastrukturu naići će na odlučan odgovor", izjavio je general-major Turki al Malki, portparol koalicije.

Stotine letova otkazane zbog napada

Prema podacima kompanije "Cirium", u četvrtak su otkazane stotine letova iz Saudijske Arabije. Do četvrtka uveče otkazan je i 31 let čiji je polazak bio planiran za naredni dan.

Ipak, saudijska Generalna uprava civilnog vazduhoplovstva saopštila je u petak da su rad aerodroma i vazdušni saobraćaj normalizovani.

Agencija Rojters izvestila je u četvrtak da Francuska i Saudijska Arabija razmatraju mogućnosti da francuska vojska pomogne u zaštiti naftnog terminala Janbu, na saudijskoj obali Crvenog mora.

Napadi izvedeni u četvrtak predstavljaju najnoviju eskalaciju sukoba, nakon što su Huti intenzivirali napade na Rijad.

Three Saudis KILLED in attack on Riyadh’s King Khalid International AirportAuthorities confirm attack without naming the perpetrator — several others injured, some critically‘The attack also caused some property damage’ https://t.co/grUfc8S69d — RT (@RT_com)October 9, 2026

Prošlog mjeseca dim je primijećen u blizini glavnog aerodroma u saudijskoj prijestonici, dok su Huti tvrdili da su gađali "osjetljive" lokacije u gradu.

Saudijska Arabija podržava međunarodno priznatu vladu Jemena u građanskom ratu koji traje u toj zemlji. Sukobi su ponovo intenzivirani poslednjih nedelja, u jeku rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

U ponedeljak su Turska i Pakistan postigli dogovor da pomognu Saudijskoj Arabiji u sprovođenju "mjera odvraćanja" i raspoređivanju snaga koje bi podržale jemenske protivnapade na Hute.

Dogovor je uslijedio nakon što su jemenske snage povratile kontrolu nad važnim lučkim gradom na Crvenom moru, koji je prethodno bio pod kontrolom pobunjenika.

Tramp odložio napade na Iran

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da Sjedinjene Američke Države neće izvoditi napade na Iran do završetka američkih međuizbora, zakazanih za 3. novembar.

Tramp je takođe izjavio da Vašington vodi "produktivne razgovore" sa Teheranom, prenosi Rojters.

"Sa iranske strane, ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da razmatraju američki predlog i da će na njega odgovoriti u narednih nekoliko dana, prema navodima iranske novinske agencije Tasnim", naveo je analitičar Dojče banke Džim Rid u bilješci objavljenoj u petak ujutru.

"Tako su obje strane potvrdile da se razgovori vode, što je donekle ublažilo pritisak na cijene nafte pred kraj trgovanja. Ipak, negativne vijesti su i juče prevagnule i bilo je jasno da investitori u cijene uračunavaju duži period poremećaja, koji bi mogao da potraje i tokom naredne godine", dodao je Rid.

Cijene nafte pale su nakon Trampovih izjava u četvrtak, a pad je nastavljen i u petak ujutru.

Terminski ugovori za naftu tipa "brent" sa najbližim rokom isporuke pali su za 1,3 odsto, na 102,94 dolara po barelu, dok su američki terminski ugovori za naftu tipa WTI zabilježili pad od jedan odsto, na 90,51 dolar po barelu.

Putin ponudio pomoć u okončanju rata između SAD i Irana

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva spremna da učini "sve što je u njenoj moći" kako bi pomogla u okončanju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, prenosi Euronews.

Izvor: EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN/POOL MANDATORY CREDIT

Putin je to poručio tokom sastanka sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom u Turkmenistanu, gdje je pohvalio Teheran zbog, kako je naveo, "iskrenih napora" da se pronađe diplomatsko rješenje sukoba.

Pezeškijan je potvrdio da su Iran i SAD razmijenili predloge za završetak rata i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, naglasivši da Teheran neće odustati od pregovora uprkos nastavku američkih napada. Rusija, međutim, nije među zvaničnim posrednicima u pregovorima, koje su do sada predvodili Katar i Pakistan.