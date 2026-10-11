U napadu na aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu poginulo je najmanje 12 ljudi, a 309 je povređeno, dok je rad aerodroma privremeno obustavljen U napadu na međunarodni aerodrom „Kralj Halid“ u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, poginulo je najmanje 12 ljudi, dok je još

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U napadu na međunarodni aerodrom „Kralj Halid“ u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, poginulo je najmanje 12 ljudi, dok je još 309 povrijeđeno, saopštila je Uprava za civilno vazduhoplovstvo te zemlje.

Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo (GACA) navela je u saopštenju objavljenom rano u nedjelju da su u napadu u subotu uveče poginula četiri državljanina Saudijske Arabije, dva državljanina Bangladeša i po jedan državljanin Sjedinjenih Američkih Država, Egipta, Jordana, Sirije, Palestine i Sudana.

Neki od povrijeđenih nalaze se u kritičnom stanju, a svi dobijaju medicinsku pomoć u bolnicama. U napadu je pričinjena i materijalna šteta, čiji se obim još procjenjuje.

Rad aerodroma privremeno je obustavljen nakon napada, saopštila je GACA u ranijem saopštenju, dodajući da nadležne službe procjenjuju štetu i utvrđuju tačan broj povrijeđenih.

A third attack this week on King Khalid International Airport in Saudi Arabia’s capital has injured several people, according to the country’s Civil Aviation Authority. Video showed damage inside the building. https://t.co/9FMzfEpqck — Al Jazeera English (@AJEnglish)October 10, 2026

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja se bori protiv jemenskih Huta, optužila je tu grupu za napad na putnički terminal, ocijenivši ga kao „potpuni ratni zločin“.

Portparol koalicije, general-major Turki al Malki, izjavio je da će koalicija „odlučno odgovoriti na ovaj teroristički napad, u skladu sa običajnim međunarodnim humanitarnim pravom“.

Al Malki je potvrdio i odvojen incident, navodeći u objavi na društvenoj mreži Iks da je „projektil pao u blizini međunarodnog aerodroma Kralj Fahd u Dammamu“.

A US citizen is DEAD after Saudi airport attack12 lives lost, over 300 wounded and counting…King Khalid Airport in Riyadh is in total CARNAGE.Officials insist the conflict is "contained," while ballistic missiles flatten civilian departure lounges and KILL travelers from nine other nations.This isn't distant crossfire anymore, it's a full-scale international inferno.Writer: Bri https://t.co/eBvPg9qvO0 — Mario Nawfal (@MarioNawfal)October 10, 2026

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Vašington „oštro osuđuje“ napade Huta na Saudijsku Arabiju, uključujući subotnji napad na aerodrom „Kralj Halid“. Huti zasad nijesu preuzeli odgovornost za taj napad.

„Ovi gnusni napadi pokazuju potpuno nepoštovanje prema životima nedužnih civila. Moraju odmah da prestanu“, napisao je Rubio u objavi na društvenim mrežama u subotu.

Prema navodima GACA, u napadima Huta na aerodrom „Kralj Halid“ u četvrtak poginula su najmanje tri državljanina Saudijske Arabije, uključujući jednog pilota.

Jemenski pobunjenici Huti ratuju protiv Rijada i jemenske vlade koju Saudijska Arabija podržava, a koja je svoje sjedište uspostavila u Adenu.

Novinar Al Džazire Jusuf Movri, koji je u subotu izvještavao iz Jemena, rekao je da Huti još nijesu preuzeli odgovornost za najnoviji napad.

Međutim, ta grupa, koju podržava Iran, upozorila je avio-kompanije da ne koriste saudijski vazdušni prostor, tvrdeći da je svaki avion koji njime leti, osim iznad svetih gradova Meke i Medine, potencijalna meta.

Ranije u subotu, aerodrom „Kralj Halid“ pozvao je putnike da direktno kontaktiraju svoje avio-kompanije i provjere status letova prije nego što krenu ka aerodromu, zbog izvještaja o poremećajima u vazdušnom saobraćaju. U prvobitnom obavještenju nije naveden uzrok problema.

Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije takođe je uputilo apel svojim državljanima koji putuju u tu zemlju da kontaktiraju lokalne ambasade ukoliko im planovi putovanja budu poremećeni zbog napada.

Nakon izvještaja o najnovijem napadu, novinari su ispred Bijele kuće pitali američkog predsjednika Donalda Trampa da li Vašington planira da se pridruži saudijskim napadima na Hute.

„Možda hoćemo. Razmotrićemo to. Tek smo saznali za najnoviji napad, pa ćemo donijeti odluku. Reagujemo veoma brzo“, odgovorio je Tramp.

Kasnije je najavio razgovor sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom i poručio da ono što se dogodilo „nije prihvatljivo“.

Istovremeno, strane ambasade u Rijadu, uključujući predstavništva SAD, Velike Britanije, Irske i Kanade, objavile su upozorenja svojim državljanima koji se nalaze u Saudijskoj Arabiji.

Američka diplomatska misija saopštila je da je upoznata sa napadima na međunarodni aerodrom „Kralj Halid“ u Rijadu i „snažno preporučila“ svim američkim državljanima da izbjegavaju aerodrom i njegovu okolinu.

Scenes inside King Khalid International Airport after the Houthi attack https://t.co/xtk9lR7q8z — Makkah Updates (@MakkahUpdate)October 10, 2026

Ambasade Velike Britanije i Irske obavijestile su svoje državljane o „ozbiljnom incidentu“ na aerodromu. Kanadska ambasada savjetovala je građanima koji se nalaze u Rijadu da ne putuju do aerodroma, ukazujući na „aktivnosti povezane sa vojnim operacijama koje su u toku“.

Ambasada Japana takođe je oštro osudila napade Huta na aerodrome i druge civilne objekte u Saudijskoj Arabiji.

Avio-kompanija Kuvajt ervejz saopštila je da otkazuje letove jer je aerodrom zatvoren zbog „bezbjednosne situacije“.

U četvrtak je vojni portparol Huta izjavio da je ta jemenska oružana grupa lansirala balističku raketu prema aerodromu u Rijadu. Tvrdio je da je raketa pogodila predviđeni cilj, izazvala štetu i poremetila vazdušni saobraćaj.

Nekoliko dana ranije, u napadima na aerodrome Abha i „Kralj Halid“, za koje se sumnjiče Huti, poginula su tri civila, dok je 36 osoba povrijeđeno.