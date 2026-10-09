Masovni ruski napadi dronovima na ključne energetske objekte u Kijevu ostavili su veći dio ukrajinske prijestonice bez struje i vode.

Izvor: Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Ruski napadi na energetsku infrastrukturu u četvrtak izazvali su velike nestanke struje u Kijevu, obustavivši metro usluge i poremetivši snabdijevanje vodom, izveštava Kijev independent. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, u napadima dronova poginule su četiri osobe, a najmanje 19 je povrijeđeno.

"Jedan od ključnih energetskih objekata Kijeva je napadnut. Energetski radnici čine sve što mogu da što prije obnove struju", rekao je ministar energetike Denis Šmigalj.

Nestanak struje zaustavio je metro vozove i pokretne stepenice i uticao na druge djelove javnog prevoza. Građani su tražili alternativni prevoz, a putevi su bili jako zagušeni.

Vodene pumpe su ponovo pokrenute do 21 čas, ali su vlasti upozorile da će biti potrebno vrijeme da se pritisak normalizuje. Od 00:30 u petak, djelovi Kijeva na lijevoj obali rijeke Dnjepar i dalje su bili bez struje, dok je struja vraćena u djelove desne obale.

Ukrenergo je najavio ograničenja potrošnje električne energije u određenim regionima za petak, izveštava Kijev independent.