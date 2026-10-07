Veliki požar izbio je na ključnom naftnom čvorištu u ruskoj Samarskoj oblasti. Incident se dogodio nedugo nakon što je Kijev potvrdio nove napade na postrojenja za snabdijevanje ruske vojske.

Izvor: X/@Gerashchenko_en/Printscreen

U ruskoj Samarskoj oblasti danas je izbio veliki požar na području važnog naftnog čvorišta kod mjesta Prosvet. Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju veliki plamen i gust crni dim, a toplotna žarišta na tom području zabilježio je i NASA sistem FIRMS.

Važno naftno čvorište

Riječ je o jednom od najvažnijih ruskih naftnih čvorišta, koje služi za prihvat, skladištenje, miješanje i dalji transport sirove nafte. Kompleks se prostire na više od 216 hektara, ima 71 rezervoar ukupnog kapaciteta većeg od 1,6 miliona kubnih metara, a ukrajinske snage ga opisuju kao najveće naftno skladišno čvorište u Evropi.

Na toj lokaciji spajaju se veliki naftovodi iz Tatarstana, zapadnog Sibira, Orenburga i Kazahstana. Tu se različite vrste sirove nafte miješaju u izvozni blend Urals, koji čini veliki dio ruskog izvoza nafte.

Uzrok današnjeg požara zasad nije zvanično potvrđen. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da su ukrajinske snage tokom proteklog dana pogodile dva naftna postrojenja i vojni poligon u Permskoj, Samarskoj i Astrahanskoj oblasti, ali nije naveo koji je objekat pogođen u Samarskoj oblasti.

Ukrajina prije pet dana pogodila isti kompleks

Ukrajinski Generalštab potvrdio je da je 2. oktobra napadnuta linearna proizvodno-dispečerska stanica „Samara“ kod Prosveta. Tada su pogođene i crpne stanice Samara-1 i Samara-2, nakon čega su na postrojenjima izbili požari.

Riječ je o velikom čvorištu za prihvat, skladištenje, miješanje i transport sirove nafte. U kompleks stiže nafta iz Tatarstana, zapadnog Sibira i drugih ruskih naftnih područja, gdje se različite vrste nafte miješaju za proizvodnju izvozne mješavine Urals.

Ukrajina tvrdi da postrojenje ima važnu ulogu i u snabdijevanju ruske vojske. Kompleks je već ranije bio meta ukrajinskih dalekometnih napada, uključujući napad u aprilu ove godine.

Russia's Samara region. Drones reportedly struck the Samara Line Production and Dispatch Station again. A large fire broke out.The facility is an important hub for receiving, storing, and further transporting oil and has one of the largest oil tank farms in Europe. https://t.co/FaZRbMej7a — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)October 7, 2026

Danas objavili razmjere štete

Generalštab Ukrajine danas je objavio nove podatke o napadu od 2. oktobra. Prema njihovim navodima, oštećeno je 11 rezervoara kapaciteta po 20.000 kubnih metara, kao i još tri rezervoara kapaciteta po 50.000 kubnih metara. Oštećeni su i djelovi naftovoda, kao i automatizovana stanica za utovar naftnih derivata.

Nezavisna potvrda svih tih podataka zasad nije objavljena, dok ruske vlasti nijesu detaljno izvijestile o razmjerama štete.

Današnji snimci ponovo pokazuju veliki požar na području kompleksa. Nije jasno da li je riječ o novom napadu, posljedicama ranije nastale štete ili drugom uzroku požara.

Zelenski potvrdio nove udare

Zelenski je danas, nakon velikog ruskog raketnog i dronskog napada na Ukrajinu, rekao da su ukrajinske snage tokom proteklog dana napale četiri cilja povezana sa ruskim ratnim naporima.

Spomenuo je dva naftna objekta i vojni poligon u Permskoj, Samarskoj i Astrahanskoj oblasti, kao i još jednu operaciju u Crnom moru.

Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivno napada ruske rafinerije, skladišta goriva, crpne stanice i druga postrojenja naftne industrije. Kijev tvrdi da tim napadima nastoji da smanji prihode kojima Rusija finansira rat i oteža snabdijevanje ruskih snaga gorivom.