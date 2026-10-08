Posle napada na Kramatorsk u kom su ubijene 33 osobe, ukrajinski dronovi pogodili su najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, udaljenu 2.500 kilometara, i još dva postrojenja.

Izvor: X/Woofers

Posle brutalnog ruskog napada na Kramatorsk, u kojem su ubijene najmanje 33 osobe, u ruskom gradu Omsku napadnuta je velika rafinerija nafte. Lokalno stanovništvo izvestilo je o dve eksplozije i dimu iznad postrojenja, a informaciju o napadu potvrdio je i guverner Omske oblasti. Rafinerija u Omsku nalazi se više od 2.500 kilometara od Ukrajine.

❗️❗️The Omsk Oil Refinery has reportedly been hit after a drone attack lasting around four hours. The facility, Russia’s largest oil refinery, is more than 2,500 km from Ukraine. Earlier reports said Ukrainian FP-1 drones were targeting the site. #Russia https://t.co/nSaYoHZFZO — NOELREPORTS (@NOELreports)October 8, 2026

Očevici navode da su se tokom napada čule najmanje dvije eksplozije. "Rafinerija u Omsku je pod napadom. Iz dimnjaka izlazi dim. Čule su se dvije eksplozije", izjavili su meštani. Guverner Omske oblasti Vitalij Hocenko objavio je da ruska protivvazdušna odbrana djeluje zbog napada bespilotnim letjelicama. Dodao je da su hitne službe u regionu u stanju visoke pripravnosti.

Prethodna uzbuna i obustava saobraćaja

Napad je uslijedio nakon što je u Omskoj oblasti proglašena opasnost od dronova. Zbog toga su na aerodromu Omsk uvedena i privremena ograničenja za polijetanja i slijetanja aviona. Rafinerija u Omsku je najveća u Rusiji. Postrojenje je već bilo meta napada ukrajinskih dronova u julu ove godine, nakon čega je rad bio u potpunosti obustavljen.

Russia’s Omsk oil refinery has been attacked by Ukrainian drones this afternoon and is on fire. https://t.co/wUEXPvfxmQ — Woofers (@NotWoofers)October 8, 2026

Napadi i na druga postrojenja

Prema prvim informacijama, ukrajinske odbrambene snage su u noći na četvrtak, 8. oktobra, napale još dva industrijska objekta u Rusiji. Riječ je o rafinerijskom kompleksu Gasprom neftehim Salavat u Baškortostanu i fabrici Sasta u Rjazanjskoj oblasti. U oba postrojenja izbili su požari.

Podsjetimo, u ruskom napadu navođenom bombom na autobusku stanicu u Kramatorsku jutros su poginule 33 osobe, a 18 je ranjeno. Podatke je objavio guverner Donjecke oblasti Vadim Filaškin. Prema prvim informacijama, pogođena su dva autobusa. Filaškin je na Telegramu podijelio fotografije sa mjesta napada na kojima se vidi najmanje jedan potpuno izgoreo autobus. "Rusija donosi smrt na ukrajinsku zemlju. Napada naše gradove, ubija naše ljude i svakim danom gomila svoje zločine", izjavio je guverner.