Najmanje 33 osobe su poginule, a 18 je ranjeno jutros u Kramatorsku kada je ruska navođena bomba pogodila autobusku stanicu i dva autobusa.

Izvor: Evgeny Yepanchintsev / Sputnik / Profimedia

U ruskom napadu navođenom bombom na autobusku stanicu u Kramatorsku jutros su poginule 33 osobe, a 18 je ranjeno. Podatke je objavio guverner Donjecke oblasti Vadim Filaškin.

Prema prvim informacijama, pogođena su dva autobusa. Filaškin je na Telegramu podijelio fotografije sa mjesta napada na kojima se vidi najmanje jedan potpuno izgorio autobus. „Rusija donosi smrt na ukrajinsku zemlju. Napada naše gradove, ubija naše ljude i svakim danom gomila svoje zločine“, izjavio je guverner.

Vojne uprave Kramatorska i Slavjanska nakon napada naredile su potpunu obustavu javnog prevoza. Filaškin je pojasnio da su civilni ciljevi namjerna meta. „Rusi ciljaju civile. Autobus pun putnika za njih je privlačna meta upravo zato što jednim pogotkom mogu da ubiju što više ljudi“, rekao je on.

Today, russians killed 30 people in Kramatorsk in an instant and injured another 18 in a targeted strike on a public bus.Russia deliberately disregards every conceivable rule of warfare and the norms of international humanitarian law. It chooses targets where it can kill as many people as possible.This is not a war. This is genocide. — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal)October 8, 2026

Napadi širom oblasti

Prema guvernerovim podacima, i prije napada na Kramatorsk, u ostatku Donjecke oblasti do jutra su u ruskim napadima poginule još četiri osobe, a šest je ranjeno. Ruske snage su u protekla 24 sata ukupno 31 put granatirale naselja u regionu. Sa prve linije fronta evakuisano je 256 osoba, među kojima i 32 djece.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo odvojeno je saopštilo da je Rusija tokom noći 8. oktobra napala Ukrajinu sa 142 drona tipa „Šahed“. Vazduhoplovne snage navode da su 82 drona imala mlazni pogon, te da je protivvazdušna odbrana oborila ili elektronski onesposobila njih 126.

Gradsko vijeće Kramatorska podsjetilo je da su ruske snage 2. oktobra FPV dronom pogodile putnički autobus u gradu. U tom napadu, koji se dogodio oko 7 sati ujutru, ranjene su dvije osobe. Iz gradske uprave tada su saopštili da je autobus u trenutku napada saobraćao na redovnoj liniji i prevozio putnike.