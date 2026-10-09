Bivši vojni psihijatar i major SAD Nidal Hasan biće pogubljen 3. decembra zbog ubistva 13 vojnika, a egzekucija će se prenositi uživo, što je prvo javno pogubljenje u Americi posle skoro sto godina.

Izvor: Uniformed Services University o / Zuma Press / Profimedia

Javnost će moći uživo da posmatra pogubljenje bivšeg majora američke vojske streljačkim vodom, najavio je američki sekretar za odbranu Pit Hegset.

Zvaničnik Ministarstva odbrane potvrdio je za BBC da će pogubljenje Nidala Hasana, koji je 2009. godine ubio 13 nenaoružanih američkih vojnika u bazi Fort Hud, biti emitovano putem prenosa uživo.

Vjeruje se da bi ovo bilo prvo javno pogubljenje u SAD u poslednjih skoro sto godina. Pravni stručnjaci ističu da je odluka o prenosu uživo "bez presedana u modernoj eri" i da se nalazi na "labavom pravnom terenu".

"Ljudima mora biti jasno da ovakva djela nose ozbiljne posledice", poručio je Hegset.

S druge strane, demokratski senator Kris Marfi izjavio je za CNN da je ideja o prenosu uživo "odvratna" i da podsjeća na pogubljenja koja je izvodila Islamska država.

Pentagon je saopštio da će Hasan biti pogubljen u prvom vojnom pogubljenju u SAD u poslednjih više od 60 godina, kao i prvom streljanjem još od kraja Drugog svjetskog rata. Hasan, inače vojni psihijatar, priznao je da je 2013. godine otvorio vatru u prepunom medicinskom centru, tvrdeći da je time želio da zaštiti Talibane u Avganistanu.

Alonzo Lansford, bivši narednik koji je preživio napad iako je pogođen sa sedam metaka, podržava pogubljenje streljačkim vodom kao "prikladan" metod za zločin koji je Hasan počinio. Iako ne smatra da bi prenos trebalo da bude dostupan najmlađima, ističe da žrtve i porodice poginulih moraju imati priliku da gledaju egzekuciju.

"Planiram da prisustvujem pogubljenju. Prije nego što povuku obarač, želim da me pogleda u oči i shvati da nije uspio, ja sam i dalje ovdje", rekao je Lansford.

Hegset je potvrdio da je predsjednik Donald Tramp odobrio preporuku o pogubljenju zakazanom za 3. decembar u bazi Fort Hud u Teksasu. Na pitanje da li je Hasan imao poslednje želje ili se obratio predsjedniku rekao je:

"Ne zanima me. Vidimo se 3. decembra", poručio je kratko Hegset.

Ipak, pravni stručnjaci sumnjaju da će do pogubljenja uopšte doći u navedenom roku. Prema vojnom zakonu, za pogubljenje je potrebna konačna potvrda viših sudskih instanci, a Hasanov žalbeni postupak pred federalnim sudovima još nije završen, što bi moglo odložiti egzekuciju godinama.

"Pokušaj da se izvede pogubljenje pred kamerama, više djeluje kao skretanje pažnje i malo je vjerovatno da će se uopšte realizovati", ocjenjuju pravni analitičari.