Pentagon je saopštio da će pogubljenje Nidala Malika Hasana, osuđenog za ubistvo 13 ljudi u američkoj vojnoj bazi 2009. godine, biti prenošeno uživo, dok je izvršenje smrtne kazne zakazano za 3. decembar.

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Pentagon je saopštio da će pogubljenje streljanjem Nidala Malika Hasana, osuđenog za ubistvo 13 ljudi u američkoj vojnoj bazi Fort Hud, biti prenošeno uživo, nakon što je američki ministar odbrane Pit Hegset najavio da će izvršenje smrtne kazne biti "javno".

Hegset je u srijedu, gostujući na konzervativnoj televiziji "Real America's Voice News", izjavio da je Hasanovo pogubljenje zakazano za 3. decembar i da će biti izvršeno u vojnoj bazi Fort Hud.

Hasan je osuđen zbog pucnjave koja se dogodila 2009. godine u toj vojnoj bazi, kada je ubio 13 ljudi, dok su još 32 osobe povrijeđene.

"Postaraćemo se da ljudi mogu to da gledaju, da bude javno", izjavio je Hegset.

Pentagon je u četvrtak potvrdio da će pogubljenje streljanjem biti prenošeno uživo, prenosi agencija AP.