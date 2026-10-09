Pentagon je saopštio da će pogubljenje Nidala Malika Hasana, osuđenog za ubistvo 13 ljudi u američkoj vojnoj bazi 2009. godine, biti prenošeno uživo, dok je izvršenje smrtne kazne zakazano za 3. decembar.
Pentagon je saopštio da će pogubljenje streljanjem Nidala Malika Hasana, osuđenog za ubistvo 13 ljudi u američkoj vojnoj bazi Fort Hud, biti prenošeno uživo, nakon što je američki ministar odbrane Pit Hegset najavio da će izvršenje smrtne kazne biti "javno".
Hegset je u srijedu, gostujući na konzervativnoj televiziji "Real America's Voice News", izjavio da je Hasanovo pogubljenje zakazano za 3. decembar i da će biti izvršeno u vojnoj bazi Fort Hud.
Hasan je osuđen zbog pucnjave koja se dogodila 2009. godine u toj vojnoj bazi, kada je ubio 13 ljudi, dok su još 32 osobe povrijeđene.
"Postaraćemo se da ljudi mogu to da gledaju, da bude javno", izjavio je Hegset.
Pentagon je u četvrtak potvrdio da će pogubljenje streljanjem biti prenošeno uživo, prenosi agencija AP.