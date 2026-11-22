Karlos Alkaraz osvojio je svoj prvi Završni masters pobjedom nad Zverevom rezultatom 2:0, čime je potvrdio svoj status najboljeg tenisera. Pred njim je sada nastup na Dejvis kupu.

Izvor: Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je Završni masters prvi put u karijeri pošto je večeras u Torinu pobijedio Njemca Aleksandera Zvereva rezultatom 2:0 (6:2, 7:6(9:7)) za dva sata i dva minuta.

Alkaraz je u prvom setu napravio čak tri brejka i tako bez većih problema poveo 1:0. Španac je u drugom setu prvi stigao do brejka, ali je Zverev uzvratio i izjednačio na 4:4.

Set je ušao u taj-brejk, u kom je Njemac vodio 6:3 i imao tri vezane set lopte, ali nije iskoristio nijednu, a zatim je Alkaraz iskoristio drugu meč loptu da osvoji jedini veliki pehar u karijeri koji mu je nedostajao.

Španac je osvajanjem pehara zaradio i 5.171.000 dolara, dok je Zverev ostao bez treće titule Završnog Mastersa. Prethodne dvije osvojio je 2018. i 2021. godine.

Alkaraz sijeda u kola i pravac - Bolonja

Finale Završnog Mastersa između Karlosa Alkaraza i Aleksandera Zvereva, moglo bi da se ponovi sledeće subote, 28. u mjesecu, u polufinalu Dejvis kupa. Španija i Njemačka, koje se nalaze na istoj strani žreba, mogle bi da se ukrste u hipotetičkom polufinalu ukoliko prije toga pobijede Austriju, odnosno Veliku Britaniju. To je jedina velika titula koja nedostaje Saši u njegovoj trofejnoj kolekciji, u kojoj se nalaze Grend slem, Masters 1000, Završni Masters, olimpijsko zlato i tron broja 1 na muškom turu.

Alkaraz, kako saznaje Marka, planira da ovog ponedeljka otputuje u Bolonju, grad domaćin završne faze najvećeg reprezentativnog takmičenja. Put dužine 331 kilometar preći će automobilom zajedno sa svojim trenerom Samuelom Lopezom.

Prema pravilima Teniskog saveza Španije, pozvani teniseri mogu biti u pratnji samo jedne osobe i to mora biti trener (stručno lice).

Karos će se po dolasku u hotel u Bolonji odmoriti, a u 18:30 časova prisustvovaće zvaničnoj konferenciji za novinare reprezentacije, uoči debija u četvrtak protiv Austrije.