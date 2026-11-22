Miloš Vazura tužio je Partizan za 50.000 eura, a suđenje počinje u ponedeljak. Saznajte detalje o ovom slučaju i razlozima tužbe.

Izvor: MN Press

Suđenje bivšeg direktora Partizana Miloša Vazure i kluba iz Humske počinje u ponedeljak u Palati pravde u 13 časova, objavio je portal "Nova". Suđenje će biti otvoreno za javnost, a Vazura je tužio klub u julu 2025, kada je u klubu već bila nova uprava, na čelu sa Rasimom Ljajićem, aktuelnim predsjednikom.

Vazura je postao direktor FK Partizan krajem decembra 2014. i bio je na funkciji do jeseni 2024, kada je novo rukovodstvo preuzelo klub.

Kako je nastao Partizanov dug prema Vazuri?

Vidi opis Miloš Vazura tužio Partizan za 50.000 eura: Počinje suđenje, evo kako je nastao dug direktoru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

Suma od oko 50.000 eura, koliko Vazura potražuje, sastoji se iz tri dela – zaostalog dela jedne mjesečne plate (koja je po ugovoru iznosila 8.000 eura), neisplaćenih premija za plasman u UEFA Ligu konferencija, kao i posebnih bonusa za "uspješnu transfer politiku i uspješno poslovanje", koje mu je svojevremeno odobrio prethodni Upravni odbor, navedeno je u tekstu.

Aktuelno rukovodstvo najavilo je da će podnijeti kontratužbu i pored parničkog postupka klub je podnio i krivične prijave protiv Miloša Vazure i bivšeg sportskog direktora Ivice Ilijeva, zbog sumnji u zloupotrebe i štetne ugovore prilikom transfera igrača.