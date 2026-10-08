Nastavnici i učenici sprečili su moguću detonaciju nakon što je iz ranca napadača počeo da izlazi dim. Tužilaštvo najavljuje proširenje istrage zbog sumnje na pokušaj ubistva.

Izvor: X

Mladić koji je izveo napad nožem u školi u Ostrolenki, na sjeveroistoku Poljske, i povrijedio devet osoba, imao je u rancu eksplozivnu napravu domaće izrade, saopštio je danas državni tužilac Darijuš Korneluk.

"Sada smo sigurni da je počinilac ovog incidenta ušao u školsko dvorište sa oružjem u obliku noža, a u rancu koji je takođe ponio nalazila se eksplozivna naprava domaće izrade koja je skoro detonirala", rekao je Korneluk.

Dodao je da je, prema informacijama koje je dobio od okružnog tužioca u Ostrolenki, u jednom trenutku iz ranca počeo da izlazi dim, a da je detonacija najvjerovatnije spriječena pravovremenom reakcijom nastavnika i učenika koji su ga izbacili kroz prozor kabineta za informatiku.

Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzewanego o zaatakowanie ostrym narzędziem osób w pobliżu i na terenie szkoły w Ostrołęce. Ze wstępnych informacji wynika, że mogło dojść do zranienia 7 osób. Policjanci na miejscu wykonują czynności i ustalają przebieg zdarzenia. — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze)October 7, 2026

Korneluk je rekao da inspektori obezbjeđuju eksplozivnu napravu i da će "svakako biti sprovedene proceduralne radnje i u vezi sa tim".

"Stoga će klasifikacija predmetnog djela u ovom slučaju, pokušaja ubistva, svakako biti proširena", naveo je on.

Ranije danas guverner Mazovskog regiona Mariuš Frankovski izjavio je da je u napadu povrijeđeno 10 osoba, među kojima je i počinilac.

Prethodno je portparolka Okružnog tužilaštva u Ostrolenki Elžbjeta Edita Lukasjevič rekla da je napad izvršio učenik škole Jakub Z. (19).

Napad u školi dogodio se nešto poslije 11.00 časova, a povrijeđeni su prevezeni u bolnice u Ostrolenki i Lomži.