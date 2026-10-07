Sedam osoba, među kojima su đaci i jedan nastavnik, povrijeđeno je u napadu nožem u školi u Poljskoj. Policija je uhapsila 19-godišnjeg napadača, inače učenika ove obrazovne ustanove.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sedam osoba je povrijeđeno u napadu nožem u jednoj poljskoj školi, saopštila je policija u sredu, dodajući da je napadač priveden, piše Rojters.

Gradonačelnik Ostrolenke, grada u kom se incident dogodio, potvrdio je da je došlo do napada i da je nekoliko osoba povrijeđeno. "Najvažnija informacija je da je situacija stavljena pod kontrolu", naveo je gradonačelnik Pavel Njevjadomski u saopštenju.

Privatna radio-stanica RMF FM izvestila je da je napadač 19-godišnji učenik te škole i da se među povrijeđenima nalaze dvije osobe sa teškim povredama.

Prema navodima RMF-a, većina žrtava su učenici, iako je ranjen i jedan nastavnik.