Devetnaestogodišnji učenik napao je mačetom vršnjake i nastavnike u školi u poljskom gradu Ostrolemka, pri čemu je povrijeđeno 10 osoba.

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Deset osoba povrijeđeno je u srijedu u napadu nožem u školi u Ostrolemki na severoistoku Poljske, izjavio je regionalni guverner, a policija je ubrzo nakon incidenta privela 19-godišnjeg osumnjičenog.Guverner regije Mazovje, Marijuš Frankovski, rekao je novinarima da je devet osoba prevezeno u bolnicu, ali da niko od njih nije u životnoj opasnosti.

"Među povređenima je pet učenika, dva nastavnika i dve osobe koje su se zatekle na mjestu događaja, kao i sam počinilac koji se sam povrijedio", rekao je.

Policija je saopštila da je osumnjičeni učenik te škole i da je napao ljude mačetom. Na mjesto događaja pozvani su stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih naprava.

Državni tužilac Darijuš Korneluk izjavio je za TVN24 da je u napadačevom rancu pronađena improvizovana eksplozivna naprava koja je bila blizu aktivacije.

Portparol vatrogasne službe Adrijan Stupski rekao je za državni medij TVP Info da su se učenici u samoodbrani zabarikadirali u učionice prije nego što su evakuisani.

Motivi napada nisu poznati. Ovakvi incidenti su retki u Poljskoj, ali je policija u septembru privela 13-godišnjaka osumnjičenog za planiranje napada i u torbi mu pronašla nož.