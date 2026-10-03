Samo nekoliko nedjelja nakon što je jedna porodica tragično stradala u ozloglašenom Bermudskom trouglu, privatni avion "Galfstrim" sa šestoro putnika nestao je bez traga.

Izvor: Gudella, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Avion tipa "Galfstrim G100", u kojem se nalazilo šest osoba, nestao je u subotu ujutru nakon poletanja sa Bermudskih ostrva.

Američka obalska straža potvrdila je da su njene vazduhoplovne i površinske posade pokrenule potragu, nakon što je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) u ranim jutarnjim satima izgubila kontakt sa letjelicom koja se kretala ka Bostonu. Zvaničnici su saopštili da je potraga za avionom (registarske oznake CGRJP) trenutno usmjerena na oblast kod obale Nantaketa.

#BREAKING:@uscgis searching for a Gulfstream aircraft with 6 persons on board.@FAANewsreported losing contact w/the aircraft early Saturday morning.#USCGair & surface crews have launched in search of the aircraft. Updates will be provided here as info becomes available.… — USCGNortheast (@USCGNortheast)October 3, 2026

Ovaj incident dogodio se samo nekoliko nedjelja nakon tragedije u Bermudskom trouglu, kada je četvoročlana porodica poginula nakon što se njihov avion srušio u blizini ostrva Andros na Bahamima. U toj nesreći su na letu ka Majamiju stradali Mario (80) i Lili (79) Lamar sa Floride, zajedno sa svojim unucima Sofi (28) i Kristijanom Sosom (22).

(Mondo.rs)