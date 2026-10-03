Krista Pajk (50) ostala je bez svijesti i završila na aparatima nakon neuspjelog pogubljenja u Tenesiju, a njeni advokati tvrde da su joj vene popucale dok je pentobarbital prodirao u tkivo.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Krista Pajk (50), osuđena za ubistvo, nalazi se u kritičnom stanju, bez svijesti i priključena na aparate za održavanje života nakon neuspjelog pokušaja pogubljenja smrtonosnom injekcijom u američkoj saveznoj državi Tenesi, saopštili su u petak njeni advokati, iznoseći prve detalje o povredama koje je pretrpjela.

Bolničko osoblje pokušava da joj spase život i ukloni pentobarbital iz njenog organizma, naveli su advokati u hitnom sudskom podnesku kojim traže da se Odseku za izvršenje kazni Tenesija naloži da sačuva dokaze povezane sa neuspjelim pogubljenjem u sredu uveče.

Pajk je ostala u kritičnom stanju, intubirana i priključena na mehaničku ventilaciju, nakon što su joj u zatvoru Riverbend Maximum Security Institution u Nešvilu intravenozno date dvije doze pentobarbitala.

"Vene su popucale"

Neuspješni pokušaji uspostavljanja intravenskih linija ostavili su obe njene ruke otečene, sa opekotinama i plikovima, navodi se u sudskom podnesku.

Prema tvrdnjama njenih advokata, povrede su najvjerovatnije nastale kada je pentobarbital, veoma alkalna i kaustična supstanca, dospio u tkivo ispod kože umjesto u krvotok.

Advokati su optužili zvaničnike zatvorskog sistema da nisu ozbiljno shvatili ranija upozorenja ljekara da će zbog postojećih zdravstvenih problema Pajk biti posebno teško postaviti intravenske linije. Kao probleme naveli su male vene i trombocitozu, poremećaj koji karakteriše povećan broj trombocita u krvi.

"Ni u jednom trenutku nijedan član tima za pogubljenje nije shvatio da intravenske linije nisu pravilno postavljene ili da su vene popucale i da je pentobarbital, u cjelini ili djelimično, ulazio u tijelo gospođe Pajk", naveli su njeni advokati u podnesku sudu u Tenesiju.

Prema istom dokumentu, svedoci pokušaja pogubljenja mogli su da čuju Pajk kako "plače, jeca i glasno diše tokom čitavog postupka".

Podnesak advokata pružio je do sada najdetaljniju sliku medicinskih posljedica neuspjelog pogubljenja, za koje je guverner Tenesija Bil Li rekao da je sprovedeno u skladu sa utvrđenim državnim protokolom.

Bio je to drugi neuspjeli pokušaj pogubljenja u ovoj američkoj saveznoj državi tokom godine, zbog čega je Li obustavio sva dalja izvršenja smrtnih kazni do kraja 2026. godine. Naložio je i nezavisnu istragu kako bi se utvrdilo šta je pošlo po zlu.

Ko je Krista Pajk?

Pajk je prije tri decenije osuđena za ubistvo prvog stepena zbog uloge u mučenju i ubistvu 19-godišnje koleginice iz stručne škole Kolin Slemer na kampusu Univerziteta Tenesi u Noksvilu 1995. godine. Pajk je u trenutku zločina imala 18 godina.

Trebalo je da postane prva žena pogubljena u Tenesiju poslije više od dva vijeka, kao i jedina osoba u modernoj eri smrtne kazne u SAD koja bi u toj saveznoj državi bila pogubljena zbog zločina počinjenog dok je bila tinejdžerka.

Njen tadašnji 17-godišnji dečko takođe je osuđen za ubistvo nakon što mu je suđeno kao odrasloj osobi, ali je dobio doživotnu zatvorsku kaznu uz mogućnost uslovnog otpusta.

Treća osoba, školski kolega koji je u vrijeme zločina imao 18 godina i čuvao stražu za njih dvoje, kasnije je svjedočio u korist tužilaštva i dobio uslovnu kaznu.

Guverner Li je ranije ove nedelje odbio zahtev za pomilovanje kojim se tražilo da smrtna kazna Pajk bude preinačena u doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta.

U zahtjevu za pomilovanje tražena je blaža kazna, između ostalog, zbog njenog djetinjstva obilježenog teškim zanemarivanjem i s*ksualnim zlostavljanjem, uključujući dva silovanja, kao i neliječenih psihičkih problema.

U zahtjevu je takođe navedeno da je njena majka tokom trudnoće mnogo konzumirala alkohol, što je, prema tvrdnjama odbrane, doprinijelo poremećajima u razvoju mozga zbog kojih je Pajk imala poteškoća sa kontrolom impulsa.

Vrhovni sud SAD je u srijedu ukinuo odluku o odlaganju pogubljenja donijetu svega nekoliko sati ranije pred saveznim apelacionim sudom. Odlaganje je trebalo da omogući dodatno razmatranje tvrdnje Pajk da trauma koju je pretrpjela u djetinjstvu nije na odgovarajući način uzeta u obzir prilikom izricanja kazne, prenio je Rojters.

Advokati Pajk sada od suda traže da naredi čuvanje svih dokaza za koje tvrde da bi mogli da pokažu da su zatvorski službenici prekršili njena ustavna prava time što su je podvrgli okrutnom i neuobičajenom kažnjavanju.