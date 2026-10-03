Novak Đoković je poslije pobjede u Pekingu pričao o svom zdravstvenom stanju i problemima koje ima.

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Novak Đoković je prošao u četvrtfinale turnira u Pekingu. Namučio se protiv Junčakaoketea Bua (4:6, 7:6, 6:2) i tako upisao 31. trijumf na ovom takmičenju. U jednom momentu je tražio i ljekarsku pomoć. Videlo se da mu nije dobro, izgledao je baš loše. Otvorio je dušu o svojim zdravstvenim problemima.

"Ne želim da otkrivam detalje, jer ako to uradim ljudi će misliti da se žalim ili da tražim izgovore. Istina je da je ova godina bila takva da sam se mnogo mučio. Sa nekim specifičnim problemima koje sam imao. Probao sam da nađem različite načine da budem bar u optimalnom fizičkom stanju i zdravstvenom. Da bih mogao da budem na terenu i da se takmičim", rekao je Đoković.

Tvrdi da ljude prave grešku i miješaju stvari kada pričaju o njegovim problemima.

"Ako me neko pobijedi zato što je bolji, to je u redu. Međutim, većina mojih mečeva i turnira koje sam igrao je bila pravo mučenje za mene u fizičkom smislu. Nema to nikakve veze sa izdržljivošću. ljudi u tome greše. Nije izdržljivost. U pitanju je nešto što je više vezano za zdravlje. Ne želim da otkrijem šta je to, ali pokušavam da nađem rješenje. Da nađem uzrok svega toga i na tome radim sa svojim timom."

"Prvi put mi se to dogodilo"

Medical time out for Novak Djokovic



Treatment on abs / hip area



Yunchaokete Bu to serve next at 2-3 down in set 2pic.twitter.com/5gY9e5TXjF — edgeAI (@edgeAIapp)October 2, 2026

Objasnio je Đoković da problemi nisu bili ni malo naivni i da je jedva našao rješenje.

"U ovom meču mi se dogodilo nešto što mi se nije desilo cijele godine. U trećem setu sam uspio da probijem tu barijeru i osjetio sam se bolje. Na kraju drugog seta i početkom trećeg sam se osjetio svježije nego što sam bio na početku meča", jasan je Đoković.

Đoković juri rekord Monike Seleš

Vidi opis Novak Đoković povisio ton: "Ljudi misle da znaju šta je moj problem, ali griješe" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/Matthew Stockman Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Twitter/WTA/Screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Profimedia/Rob Prange/DPPI/LiveMedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Novak Đoković bi u četvrtfinalu Pekinga trebalo da igra protiv Saše Zvereva. Ako Šang ne napravi senzaciju. Na taj način može da zadrži savršen niz u Pekingu.

Trenutno je izjednačen sa Rafom Nadalom koji je takođe vezao 31 trijumf, to mu je pošlo za rukom na Rolan Garosu. Ali, rekorderka je Monika Seleš koja ima 33-0 na Australijan openu. Dakle, Nole će morati da osvoji turnir da bi je stigao.