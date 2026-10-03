Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici još nije donijelo odluku u vezi sa krivičnom prijavom koju je zbog sumnje da je seksualno uznemiravao njihovu maloljetnju djecu, protiv bivšeg supruga u oktobru prošle godine podnijela XX.

Izvor: MONDO

“Predmet formiran povodom navedene krivične prijave nalazi se u fazi izviđaja, odnosno da odluka u ovom predmetu još nije donijeta. Riječ je o predmetu koji zahtijeva posebno pažljivo postupanje, imajući u vidu sadržinu prijavljenih navoda i činjenicu da se oni odnose na maloljetnu djecu. Osnovno državno tužilaštvo sprovodi postupak u izviđaju o čijem je postupanju detaljno obaviješten Zaštitnik ljudskih prava”, naveli su u odgovoru.

Zaštitnik je nedavno objavio mišljenje u kojem je, pored ostalog, podgoričkom tužilaštvu preporučeno “da bez odlaganja, preduzme sve neophodne procesne mjere i radnje” u ovom predmetu “i odluči po krivičnoj prijavi koju je 13. 10. 2025. godine podnijela XX protiv XX i koja je od strane postupajuće državne tužiteljke zadužena 15. 10. 2025. godine”, prenose "Vijesti".

Pritužbu na rad ODT u Podgorici, XX je Zaštitniku podnijela uz obrazloženje da je od podnošenja prijave prošao dug vremenski period, te da, pored ostalog, smatra da neblagovremeno postupanje narušava zakonitost i djelotvornost državnog tužilaštva i da su zbog toga povrijeđena prava njene djece, imajući u vidu da djeca tokom cjelokupnog postupka borave kod oca u skladu sa odlukom suda, što može uticati na njihov psihofizički razvoj.

U izjašnjenju, iz podgoričkog tužilaštva, zaštitniku su kazali da su sve zakonom predviđene radnje preduzete “blagovremeno, savjesno i u potpunosti u skladu sa metodologijom postupanja u predmetima sa osjetljivom kategorijom oštećenih maloljetnih lica”.

Predmet je, kako su kazali, formiran dostavljanjem spisa predmeta Uprave policije, da je podnositeljka potom dostavila i dopunu, sa dokaznim materijalom i određenim snimcima, da je traženo mišljenje Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva, radi procjene da li se djeca starosti pet godina i četiri godine mogu saslušati kao svjedoci, da su taj nalaz i mišljenje, kao neophodan, dobili sredinom juna.

Dodaju i da je u nalazu i mišljenju Stručne službe VDT-a “naloženo određivanje obimnih i kompleksnih vještačenja koja su u toku”.

Zaštitnik je, međutim, ocijenio da je pritužba podnositeljke osnovana i da su njoj i njenoj djeci, koja su potencijalno oštećena lica, povrijeđeno pravo na blagovremeno postupanje i odlučivanje pred nadležnim tužilaštvom, “imajući u vidu da ODT u Podgorici ni nakon 10 mjeseci od dana podnošenja krivične prijave nije odlučio o istoj”.

Mišljenje je objavljeno 2. septembra. ODT ni u međuvremenu, nije odlučio o prijavi.

Zaštitnik navodi da “ovakvo (ne)postupanje nije u skladu sa instruktivnim rokovima propisanim Zakonikom o krivičnom postupku”:

“Gdje se propisuje da odluka o krivičnoj prijavi treba da se donese najkasnije u roku od tri mjeseca od dana prijema predmeta, a izuzetno, u složenim predmetima zbog obima, činjeničnih ili pravnih pitanja, odluka se mora donijeti najkasnije u roku od šest mjeseci”.

Podsjetili su i na odredbe Konvencije o pravima djeteta UN-a, Porodični zakon Crne Gore, koje propisuju da u svim akcijama u vezi s djecom, najbolji interesi djeteta treba da budu od prvenstvenog značaja i u skladu sa načelom hitnosti.

U vezi sa navodima o potrebi da se dobije nalaz i mišljenje Stručne službe VDT-a, Zaštitnik konstatuje da je taj nalaz dostavljen 15. juna 2026, “nakon četiri mjeseca”.

“Zaštitnik razumije da je izrada Nalaza i mišljenja koje se odnosi na mal. djecu obuhvatala brojne radnje koje je trebalo da budu sprovedene sa naročitom pažnjom vodeći računa o djeci, njihovom uzrastu i najboljem interesu i da isto nije moglo biti završeno u kratkom roku. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici ističe da su u toku određena vještačenja, ali nije navelo kada je naloženo sprovođenje istih”, navode.

U mišljenju, podsjetili su i da su nadležni državni tužioci dužni da u svakom predmetu postupaju objektivno i sa dužnom pažnjom, a da u postupcima koji se odnose na djecu odnosno gdje su djeca žrtve (kako se navodi u krivičnoj prijavi) vode računa o najboljim interesima djeteta i poštuju načelo blagovremenosti, odnosno hitnosti. Dodaju, međutim, i da je veoma značajno da postoji efikasno postupanje ODT-a u Podgorici, pišu "Vijesti".

“Zaštitnik naglašava da nema mandat da utiče na koji način će odlučiti bilo koji organ pa ni nadležno državno tužilaštvo, ali istovremeno ukazuje da je neophodno bez nepotrebnog odlaganja donijeti odluku, kako bi s tim u vezi stranka eventualno preduzela određene radnje”, ukazuje.

Kada je riječ o dužini postupka koji traje pred nadležnim državnim organima, u konkretnom slučaju ODT duže od šest mjeseci, Zaštitnik podsjeća na praksu Evropskog suda za ljudska prava, koji navodi da se razumna dužina postupka mora cijeniti u svjetlu okolnosti predmeta:

“I u odnosu na sljedeće kriterijume: složenost slučaja, ponašanje podnosioca predstavke i ponašanje nadležnih državnih vlasti i značaj onoga što je važno za podnosioca predstavke u postupku”.

Ukazuje da je prema Zakoniku o krivičnom postupku rok za odlučivanje o krivičnoj prijavi šest mjeseci, u složenijim predmetima.

“Iako su pomenuti zakonski rokovi instruktivni, jer njihovim protekom ne nastupaju pravne posljedice u smislu nemogućnosti vođenja dalje istrage, mišljenja smo da predmetni slučaj nije kompleksan u mjeri da odluka o krivičnoj prijavi ne može biti donijeta duže od deset mjeseci”, navode i dodaju i da iz ispitnog postupka proizilazi i da podnositeljka pritužbe svojim ponašanjem nije doprinijela trajanju postupka.