Prilikom jednog gostovanja u emisiji "Amidži šou" gdje je otkrila da njen stariji sin Jaman koji ima 18 godina već uveliko radi i odlično zarađuje.

Izvor: Emina Jahović/yaemina/Instagram

Emina Jahović ponosna je na svoja dva naslednika koje je dobila iz braka sa pjevačem Mustafom Sandal.

Pjevačica nema problem da priča o svojim sinovima, pa time ne krije da je ponosna na to kako ih je vaspitala i u kakve ljude rastu.

Pogledajte Eminine sinove:

"Nisam željela da se bavi šou-biznisom"

Prilikom jednog gostovanja u emisiji "Amidži šou" gdje je otkrila da njen stariji sin Jaman koji ima 18 godina već uveliko radi i odlično zarađuje.

- Nisam željela da se Jaman bavi šou-biznisom, ali sam ga na kraju podržala, jer sam vidjela da je talentovan, da uživa u poslu di-džeja i da mu to izuzetno dobro ide. Ranije sam ga molila da svira klavir, za šta nije želio da čuje, ali se sada uozbiljio i svakodnevno vježba, jer ga je tako savjetovao mentor. Njegova karijera traje nekoliko godina i u svemu što radi je izuzetno uspješan. Ponosna sam na njega - govorila je tada Emina.

Evo i kako izgleda Eminin mlađi sin Javuz:

Vidi opis "Molila sam ga, nije htio ni da čuje": Sin Emine Jahović jako mlad zarađuje masnu lovu, ona imala druge planove Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / yaemina Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / yaemina Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen / yaemina Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen / yaemina Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / yaemina Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen / yaemina Br. slika: 6 6 / 6 AD

Mustafu upoznala na plaži

Mustafa i Emina su se upoznali krajem jula 2004. godine na jednoj bodrumskoj plaži. Dok je ležala u ležaljci, Mustafa joj je prišao i upoznao se sa njom, a lijepa pjevačica nije bila svjesna da pred njom stoji upravo najveća turska pjevačka zvijezda. Na početku poznanstva Emina se samo družila sam Mustafom, a prvi njihov poljubac dogodio se u avionu.

Na početku su krili svoju vezu, pa čak i od najbližih članova porodice. Na njegove koncerte, lijepa pjevačica je išla maskirana. Na jednom od njegovih nastupa u Ajvaluku, pred 50.000 ljudi, negdje na pola nastupa Mustafa se okrenuo ka njoj i posvetio joj pjesmu.

Ovako su izgledali zajedno:

Vidi opis "Molila sam ga, nije htio ni da čuje": Sin Emine Jahović jako mlad zarađuje masnu lovu, ona imala druge planove Emina i Mustafa Sandal Emina i Nenad Radujević Emina Jahović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MONDO/Goran Sivački, Instagram/sadettinsaran Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MONDO, Stefan Stojanović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 6 6 / 6 AD

Svi fotoaparati su bili upereni ka Emini, a priča o njihovoj romansi našla se na naslovnim stranama svih turskih tabloida. Nakon nekoliko godina veze satkane od brojnih uspona ali i teških padova, Emina i Mustafa su se razišli, ali su se poslije godinu i po dana pauze ponovo pomirili te su se u januaru te godine tajno vjenčali u istanbulskom hotelu "Les Otomans".

Naime, čak ni zvanice, među kojima su bili Eminini i Mustafini roditelji, nisu znali zbog čega su pozvani u hotel, nego su shvatili tek kada se pojavio matičar. Ubrzo potom pročula se i vijest da je Emina trudna i da će roditi sina.

Emina o razvodu

Pjevačica je nakon kraha braka javno govorila o razvodu i otkrila da se nikada nije pokajala.

- Nikada se nisam pokajala što sam se razvela i hvala Bogu da je tako bilo. Savjetujem ženama da dobro razmisle, pogotovo kada su djeca u pitanju, jer možda bi željeli da se razvedu iz nekih glupih razloga – rekla je svojevremeno Emina.

Na pitanje da li su razlozi njenog razvoda bili "glupi", pevačica je iskreno odgovorila:

- Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu... Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu Kod nas se to nekako poremetilo. I prije nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine prije toga - otkrila je pjevačica u emisiji "Scena specijal".

Pogledajte kako izgleda Eminin stan u Istanbulu: