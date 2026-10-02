Krivična prijava podnesena je nakon sprovedenih policijskih mjera i radnji u saradnji sa službenicima Poreske uprave.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala podnijeli su, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, krivičnu prijavu protiv budvanske firme „O.M.&C.“ i njenog osnivača i izvršnog direktora O.T.V. (52), državljanina Turske, zbog sumnje da su počinili produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

Krivična prijava podnesena je nakon sprovedenih policijskih mjera i radnji u saradnji sa službenicima Poreske uprave.

Prema sumnjama policije, O.T.V. je tokom 2025. godine, kao osnivač i izvršni direktor kompanije, u ime i za račun firme izdavao fiskalizovane fakture na osnovu kojih je ostvaren oporezivi promet od ukupno 277.982,03 eura.

Kako je saopšteno, firma za taj promet nije podnosila mjesečne PDV prijave Poreskoj upravi Crne Gore, niti je iskazivala i obračunavala obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, iako je to bila dužna da učini.

Na taj način je, prema sumnjama istražitelja, Budžetu Crne Gore pričinjena materijalna šteta od 35.311,73 eura na ime neiskazanog i neplaćenog PDV-a.

O.T.V. je, kako navodi policija, u junu prošle godine lišen slobode od strane NCB Interpol Podgorica po međunarodnoj potjernici NCB Interpol Astana, a 8. februara 2026. godine ekstradiran je Kazahstanu radi obezbjeđivanja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi u toj zemlji zbog sumnje na krivično djelo prevara.

Krivična prijava protiv njega i firme podnesena je u okviru nacionalnog projekta „Evazija“, koji je usmjeren na otkrivanje i procesuiranje poreskih i finansijskih malverzacija.

Iz policije su naveli da će, kroz saradnju sa nadležnim institucijama, nastaviti aktivnosti usmjerene na zaštitu ekonomskih interesa države i Budžeta Crne Gore.

Napomena: navodi o krivičnom djelu predstavljaju sumnje nadležnih organa i ne znače da je osumnjičeni pravosnažno proglašen krivim.