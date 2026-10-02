Prema navodima Tužilaštva, 11 osoba okupilo se na lokalnom putu Podgorica–Kuči, gdje su istakli transparent sa porukom: „Slava heroju – Ratko Mladić“.

Izvor: Profimedia

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je danas Sudu za prekršaje u Podgorici zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv 11 osoba, zbog skupa na kojem je, kako navode iz Tužilaštva, veličan Ratko Mladić, prenosi CdM.

Kako je saopšteno iz ODT Podgorica, zahtjev se odnosi na događaj održan 16. septembra ove godine u mjestu Orjevo, Sjenica – Kuči, gdje su, prema navodima Tužilaštva, učesnici skupa „podsticali mržnju i netoleranciju izraženu u formi nacionalizma, veličanjem lica pravosnažno osuđenog za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti“.

Prema navodima Tužilaštva, 11 osoba okupilo se na lokalnom putu Podgorica–Kuči, gdje su istakli transparent sa porukom: „Slava heroju – Ratko Mladić“.