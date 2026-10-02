Krista Pajk je preživela neuspješno pogubljenje smrtonosnom injekcijom u Tenesiju i sada je u kritičnom stanju u bolnici

Izvor: Tennessee Department of Correction

Krista Pajk (50) ostala je živa nakon što su joj tokom neuspjelog pogubljenja ubrizgane dvije doze otrova.

Stručnjak za anesteziologijusada upozorava da bi zbog zadobijenih povreda mogla da bude previše bolesna da bi država u budućnosti mogla da izvrši smrtnu kaznu nad njom.

Pajk je u srijedu trebalo da bude pogubljena smrtonosnom injekcijom u američkoj saveznoj državi Tenesi, ali je postupak pošao po zlu.

Nakon dvije doze pentobarbitala ostala je živa i kasnije je prebačena u bolnicu, gdje se prema poslednjim informacijama nalazi u kritičnom stanju.

Doktor Džoel Zivot, profesor anesteziologije i hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta Emori, ocenio je da je ovakav ishod mogao da bude predvidiv.

- Znao sam da će se to dogoditi. Upozoravao sam da će se dogoditi i dogodilo se - rekao je Zivot, koji je dugogodišnji kritičar izvršenja smrtnih kazni.

"Lijek je možda završio u tkivu, a ne u krvotoku"

Zivot smatra da je jedan od mogućih problema bio način na koji je postavljen intravenski kateter. Prema njegovoj procjeni, pentobarbital možda nije dospio direktno u krvotok, već u okolno tkivo ruke.

- Vrlo je vjerovatno da ima ozbiljnu opekotinu na jednoj ili obije ruke - rekao je Zivot, dodajući da bi joj zbog toga vjerovatno trebao dugotrajan medicinski tretman, pa čak i transplantacija kože.

Advokat Kriste Pajk, Rendi Spajvi, rekao je da su se na njenim rukama pojavili znaci "plikova i pečenja" na mjestima gdje je ubrizgan lijek. Zivot je upozorio i na mogućnost da je Pajk zadobila ozbiljna oštećenja srca.

Dvije doze nisu bile dovoljne

Tokom izvršenja kazne svjedoci su opisali uznemirujuće scene. Pajk je posle ubrizgavanja otrova nastavila da diše, a čuli su se i zvuci nalik hrkanju.

Prema izvještajima, zatvorski zvaničnici su u jednom trenutku ponovo zatvorili zavjesu koja odvaja prostoriju za izvršenje kazne od svjedoka. Međutim, Pajk je i dalje bila živa. Na kraju je prebačena u bolnicu, umjesto da bude proglašena mrtvom.

Možda više neće moći da bude pogubljena

Zivot je ukazao na mogućnost da bi zdravstvene posledice neuspjelog pogubljenja mogle da budu toliko ozbiljne da je Pajk u budućnosti više nemoguće pogubiti.

- Ako njeno zdravstveno stanje bude takvo da nikada ne može u potpunosti da se oporavi, možda se više neće suočiti sa izvršenjem kazne - rekao je.

Prema njegovim riječima, država bi u tom slučaju imala obavezu da joj pruži medicinsku pomoć i stabilizuje njeno zdravstveno stanje. Za sada, međutim, nije poznato kakve će dugoročne posledice Pajk imati.

Ovo nije prvi problem sa pogubljenjima u Tenesiju

Neuspješno pogubljenje Kriste Pajk drugo je ove godine u Tenesiju koje nije sprovedeno kako je planirano. U maju je pogubljenje Tonija Karutersa obustavljeno nakon što zvaničnici nisu uspjeli da obezbijede odgovarajući pristup veni.

Posle slučaja Pajk, guverner Tenesija, Bil Li obustavio je preostala pogubljenja u državi do kraja godine i naložio nezavisnu, sveobuhvatnu istragu kako bi se utvrdilo šta se dogodilo.

Krista Pajk osuđena je na smrt 1996. godine zbog ubistva 19-godišnje Kolin Slemer, koje se dogodilo 1995. godine. Pajk je tada imala 18 godina.