Donald Tramp je komentarisao neuspješno pogubljenje Kriste Pajk u Tenesiju, postavljajući pitanja o primjeni smrtne kazne.

Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izrazio je zbunjenost zbog neuspjelog pogubljenja u Tenesiju, gdje je Krista Pajk preživjela smrtonosnu injekciju kojom je trebalo da bude pogubljena zbog ubistva počinjenog prije 31 godinu.

Tramp je o tome govorio tokom posjete Dentonu u Teksasu, nakon što ga je novinar upitao planira li da nakon neuspjelog pogubljenja traži promjene u primjeni smrtne kazne.

"Pa, to je bila zanimljiva situacija, ali moraćete da pitate Tenesi hoće li nastaviti sa pogubljenjima", rekao je Tramp nakon slijetanja u Teksas predsjedničkim avionom Er fors van.

Tramp se zatim okrenuo američkom kongresmenu Roniju Džeksonu, republikancu iz Teksasa i bivšem ljekaru Bijele kuće, koji je kao dio predsjedničke pratnje stajao pored njega.

"Znate li o čemu je tu bilo riječi? O pogubljenju kod kog lijek nije djelovao. On bi na to mogao bolje da odgovori od bilo koga. Kako to može da se dogodi?", upitao je Tramp.

"Ne znam kako to može da se dogodi. To bi trebalo da bude lako izvesti", odgovorio je Džekson.

"Ne bi trebalo da bude posebno teško", dodao je Tramp.

"To je bilo pogubljenje gdje lijek nije baš djelovao. Ne bi trebalo da bude veoma teško!"

JUST IN: President Trump speaks out on the FAILED execution of Christa Pike in Tennessee last night



"That was an execution where the medication didn't exactly work. It shouldn't be very difficult!"



We need to make this MUCH EASIER and just DISPATCH THE FIRING SQUAD!



Come…pic.twitter.com/HbG95GO8HH — Nick Sortor (@nicksortor)October 1, 2026

Guverner obustavio pogubljenja do kraja godine

Rendi Spajvi, jedan od advokata Kriste Pajk, rekao je novinarima da je njegova klijentkinja živa, ali da je u kritičnom stanju i hospitalizovana. Guverner Tenesija Bil Li, republikanac, situaciju je nazvao "tragedijom" i objavio da se pogubljenja u toj saveznoj državi obustavljaju do kraja 2026. godine.

Zbog toga je pod znakom pitanja i pogubljenje drugog zatvorenika osuđenog na smrt, Garija Vejna Satona, koje je bilo zakazano za 3. decembar.

Godine 1995. tada 18-godišnja Pajk, njen tada 17-godišnji dečko Tadaril Šip i još jedan prijatelj namamili su 19-godišnju Kolin Slemor u šumu u Noksvilu, gdje su je Šip i Pajk mučili i ubili. Tužioci su tvrdili da je Pajk sumnjala da se Slemor zanima za Šipa.

Uprava za zatvore Tenesija saopštila je da je tokom pokušaja pogubljenja slijedila sve propisane protokole. Zvaničnici moraju da pripreme jedan komplet špriceva za smrtonosnu dozu, ali moraju da imaju dovoljno smrtonosnog lijeka u rezervi kako bi, ako bude potrebno, mogli da pripreme i drugi komplet.

Senatorka poziva da se ponovo uvede električna stolica

Neuspjelo pogubljenje Kriste Pajk dogodilo se nakon što Tenesi ranije ove godine nije uspio da pogubi Tonija Karatersa, koji je osuđen na smrt zbog trostrukog ubistva počinjenog 1994. godine. Tada službenik zadužen za pogubljenje, dr Mark Fauler, nije uspio da pronađe venu osuđenom zatvoreniku.

Republikanska senatorka iz Tenesija Marša Blekbern, Trampova saveznica koja se kandiduje za guvernerku Tenesija kako bi naslijedila Lija, pozvala je saveznu državu da ponovo uvede električnu stolicu, koja je ranije bila glavna metoda pogubljenja u Tenesiju.

Državno zakonodavno tijelo Tenesija donelo je 2000. godine zakon kojim je smrtonosna injekcija postala glavna metoda pogubljenja. Međutim, osobe koje su zločine počinile prije 1999. godine zadržale su mogućnost da zatraže pogubljenje električnom stolicom.

(Index/MONDO)