Ruski dronovi više puta su pogodili Južni most u Kijevu od četvrtka ujutru do ranih sati petka, izazivajući obustave drumskog i metro saobraćaja, dok je u odvojenom napadu pogođena i škola.

Izvor: X/@thetect0nic/@EthanLevins2/printscreen

Ruske snage više puta su napale Južni most (Pivdenji) u Kijevu, od četvrtka ujutru do ranih jutarnjih sati petka, čime je ruska kampanja napada dronovima direktno zahvatila jednu od najvažnijih saobraćajnica ukrajinske prijestonice preko Dnjepra, piše Kyiv Post.

Napadi su počeli u četvrtak ujutru, kada su dva drona pogodila područje u blizini nosača mosta. Treći dron je tokom večeri pogodio kolovoz. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je 2. oktobra izvijestio da su ekipe hitnih službi ponovo upućene na most.

Prema navodima, napad 1. oktobra bio je prvi udar ruskih dronova na jedan od glavnih kijevskih mostova od početka sveobuhvatne invazije. List ocjenjuje da je time proširena kampanja sve više usmjerena na infrastrukturu neophodnu za funkcionisanje ukrajinskih gradova.

Russian drones struck a supporting structure of Kyiv's Pivdennyi Bridge, forcing authorities to suspend metro and other public transport across it while engineers inspect the damage.Russia's drone attack on Ukraine has continued into the daytime.https://t.co/mMZx1WYNUe — Hromadske Int. (@Hromadske)October 1, 2026

Voz prelazio most u trenutku napada

Južni most povezuje istočnu i zapadnu obalu Kijeva preko Dnjepra. Njime se odvija drumski saobraćaj, a preko njega prolaze i vozovi Zelene linije gradskog metroa.

Tokom prvog napada jedan voz metroa upravo je prelazio most.

Oko 11.30 časova udarni talas potisnuo je prašinu kroz ventilacioni sistem voza u putničke vagone. Niko od putnika i članova osoblja nije povrijeđen, prozori su ostali neoštećeni, a voz je kasnije odvezen u depo na pregled.

Tokom nekoliko sati u četvrtak kijevske vlasti morale su više puta da obustavljaju, preusmjeravaju i ponovo uspostavljaju drumski i metro saobraćaj dok su stručnjaci pregledali most.

Do četvrtka uveče, ono što je počelo kao neuobičajen jutarnji udar preraslo je u niz uzastopnih napada na isti infrastrukturni objekat.

Novi udar poslije ponoći

Kličko je prvobitno prijavio dva udara dronova u blizini nosača mosta, nakon čega je saobraćaj obustavljen kako bi inženjeri pregledali konstrukciju.

Preliminarna procjena pokazala je da nema kritičnih oštećenja konstrukcije, pa je dio saobraćaja ponovo uspostavljen.

Nekoliko sati kasnije još jedan ruski dron pogodio je kolovoz. Poslije ponoći Kličko je prijavio novi pogodak, zbog čega su ekipe hitnih službi ponovo upućene na lice mjesta.

Noćni napad izazvao je štetu i u drugim djelovima Kijeva. U Holosijevskom okrugu ostaci dronova oštetili su nestambenu zgradu i nekoliko automobila, dok je u Darnickom okrugu oštećena stambena zgrada sa 25 spratova.

Zašto je most važna meta?

Južni most predstavlja jedan od glavnih prelaza preko Dnjepra i važnu vezu između lijeve i desne obale grada.

Njegova dvostruka uloga, u drumskom i željezničkom saobraćaju, znači da čak i ograničena oštećenja mogu istovremeno poremetiti više vrsta prevoza.

Kyiv Post ocjenjuje da ponovljeni napadi zato imaju posebno ozbiljne posljedice za grad čiji se stanovnici tokom rata u velikoj mjeri oslanjaju na javni prevoz.

Jutarnji udar pokazao je tu ranjivost, jer je dron pogodio most dok je preko njega prelazio voz metroa. Eksplozija nije izazvala iskakanje voza iz šina niti povrede putnika, ali je udarni talas bio dovoljno snažan da potisne prašinu kroz ventilaciju u vagon.

Do kraja dana oštećenja mosta i infrastrukture metroa primorala su vlasti da potpuno obustave saobraćaj preko njega.

Kijev tvrdi da je došao do ruskih planova za zimske napade

Udari na most uslijedili su svega nekoliko dana nakon što je Ukrajina saopštila da je došla do detaljnih ruskih dokumenata o planiranim zimskim napadima na kritičnu infrastrukturu.

Prvi potpredsjednik vlade i ministar energetike Denis Šmigal rekao je da su ukrajinske obavještajne službe pribavile dva obimna ruska dokumenta sa detaljima mogućih udara na objekte za proizvodnju električne energije, grijanje, vodosnabdijevanje, kanalizacione sisteme i drugu energetsku infrastrukturu.

Prema tim navodima, dokumenti sadrže tabele sa proračunima vrsta i količina naoružanja potrebnih za uništavanje pojedinačnih objekata - od balističkih raketa do konvencionalnih dronova i dronova na mlazni pogon.

Planovi, kako se navodi, obuhvataju i elektroenergetske interkonekcije preko kojih Ukrajina uvozi struju iz Evrope.

Kyiv Post je ranije objavio da je Ukrajina već izgradila više od 200 zaštitnih konstrukcija oko prioritetnih infrastrukturnih objekata i da raspoređuje opremu za popravke, pripremajući se za nove ruske napade.

Pogođena škola sa više od 100 djece

Most nije bio jedina važna meta pogođena u Kijevu u četvrtak.

Ranije tog jutra ruski napadački dron "Geranj-4" pogodio je školu broj 12 u Solomjanskom okrugu, u kojoj se nalazilo više od 100 dece i preko 60 nastavnika.

Djeca i zaposleni već su bili u školskom skloništu kada je dron udario.

Napad je izazvao požar, djelimično uništio zid i oštetio prozore i vrata. Niko nije povrijeđen.

Istražitelji su kasnije utvrdili koliko je škola bila blizu znatno težih posljedica.

Kijevska policija saopštila je da je dron pogodio zid stepeništa između drugog i trećeg sprata. Njegova bojeva glava, teška oko 50 kilograma, probila je međuspratnu konstrukciju i pala na stepenice, ali nije eksplodirala.

Stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih naprava izneli su neeksplodiranu bojevu glavu i prevezli je radi uništavanja.

Prema podacima kabineta ukrajinskog predsjednika, od početka sveobuhvatne ruske invazije u Kijevu su oštećene 334 obrazovne ustanove, uključujući 165 škola i 134 vrtića.

Od škola do mostova

U približno jednom danu ruski dronovi pogodili su školu u kojoj su se nalazili učenici i nastavnici, više puta napali jedan od glavnih kijevskih prelaza preko Dnjepra i oštetili stambene objekte, dok su ostaci dronova pali i u druge djelove grada.

Posljedice su bile neposredne - obustavljen metro i drumski saobraćaj, hitni pregledi infrastrukture i preusmjeravanje putnika.

U školi broj 12 posljedice su mogle biti znatno teže. Neeksplodirana bojeva glava od 50 kilograma unutar zgrade pokazala je koliko je malo nedostajalo do napada sa velikim brojem žrtava.

Kyiv Post zaključuje da se radi o obrascu u kojem Rusija, kada teško ostvaruje ciljeve na frontu, pojačava napade na ukrajinske gradove i civilnu infrastrukturu.