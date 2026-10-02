Jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene u noćnom ruskom napadu na Kijev. Pogođena je stambena zgrada, a zbog ponovnog granatiranja Južnog mosta djelimično je obustavljen saobraćaj.

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U ruskom napadu na Kijev tokom noći jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene, nakon što je pogođena stambena zgrada od 25 spratova u prijestoničkom Darničkom okrugu, saopštile su rano jutros lokalne vlasti.

Vojna uprava grada Kijeva saopštila je da je u napadu oštećena stambena zgrada, prvobitno navodeći da se informacije o žrtvama još uvijek utvrđuju. Vlasti su kasnije potvrdile da je jedna osoba poginula, a dvoje povrijeđeno, prenosi ukrajinski medij Suspilne.

Ruske snage su tokom noći ponovo gađale kijevski Južni most, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko, nakon višestrukih napada ruskih dronova na ovaj ključni prelaz koji su se dogodili dan ranije. Južni most i most Paton zatvoreni su u oba smjera nakon noćnog napada, dok je Metro most zatvoren u pravcu desne obale Kijeva, saopštila je Kijevska gradska uprava.

❗️ Kyiv’s Pivdennyi Bridge caught fire after a Russian attackTwo Russian drones struck near the support section of the Pivdennyi Bridge.Following the attack, metro services and surface public transport across the bridge were temporarily suspended.Specialists from Kyivavtoshliakhmist are inspecting the structure and assessing the damage after the strikes. — NEXTA (@nexta_tv)October 1, 2026

Zbog ovih ograničenja, nekoliko autobuskih linija preusmjereno je preko Darničkog i Podolskog mosta.

Za sada nema izveštaja da su most Paton ili Metro most direktno pogođeni.

Najnoviji napad uslijedio je nakon serije ruskih udara na prijestonicu 1. oktobra. Ruski dronovi su tada više puta pogodili Južni most, oštetivši kolovoz, noseći stub, zaštitnu ogradu i zaštitnu betonsku konstrukciju oko linije metroa. Ovi napadi su poremetili metro i drumski saobraćaj preko mosta.

Kijev je posljednjih dana na meti učestalih ruskih napada. U opsežnom napadu ruskih raketa i dronova, koji je počeo 30. septembra, poginule su četiri osobe, a najmanje osam je povrijeđeno, dok je u prijestonici oštećena stambena i energetska infrastruktura, piše Kiyv independent.