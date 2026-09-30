Rusija je tokom noći izvela nov silovit napad raketama i dronovima na Kijev. Poginule su najmanje dvije osobe, a četiri su povrijeđene, dok su eksplozije odjekivale širom prijestonice.

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Rusija je tokom noći 30. septembra ponovo izvela napad raketama i dronovima na Kijev, u kojem su poginule najmanje dvije osobe, a četiri su povrijeđene, saopštili su zvaničnici, piše Kiyv independent.

Najnoviji udari uslijedili su u jeku intenziviranja ruskih napada na Kijev od avgusta, uz nemilosrdno lansiranje dronova, čak i usred dana, sa ciljem iscrpljivanja ukrajinske protivvazdušne odbrane. Nedavno je Rusija promijenila taktiku i počela da gađa ukrajinsku prijestonicu višednevnim uzastopnim napadima.

Više od deset eksplozija potreslo je grad malo prije tri sata ujutru po lokalnom vremenu, prenose novinari sa terena. Eksplozije su uslijedile svega nekoliko minuta nakon što je ukrajinsko vazduhoplovstvo upozorilo da su balističke rakete usmjerene ka gradu, dok su širom prijestonice odjekivali zvuci dejstvovanja protivvazdušne odbrane. Dodatne eksplozije čule su se oko 3.40 ujutru po lokalnom vremenu.

Žrtve su zabilježene u kijevskom okrugu Svjatošinski, gdje je tokom napada oštećeno desetak kuća, saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

Neimenovani "nestambeni objekat" i jedno skladište zapalili su se u okrugu Podilski, saopštili su zvaničnici. Novinari sa terena izvijestili su i o nestanku struje u gradskom okrugu Pečersk.

U susednoj Kijevskoj oblasti, nedaleko od prijestonice, najmanje jedno dijete pronađeno je mrtvo pod ruševinama kuće u Višgorodu. Tokom napada povrijeđeni su i jedan muškarac i jedna žena.

U Buči je oštećeno ukupno 11 vozila, dva skladišta, kao i tri kuće, izjavio je načelnik Kijevske oblasne vojne uprave Timur Tkačenko.

Tačne razmjere prouzrokovane štete još uvijek nisu u potpunosti poznate.

Tokom noći 29. septembra, više raketa i dronova pogodilo je Kijev, pri čemu je ranjena jedna osoba, navodi Državna služba za vanredne situacije.

Prethodno, 28. septembra, ruski dronovi su usred dana pogodili centar Kijeva, kada su poginule dvije, a povrijeđeno 26 osoba. Dronovi su tada pogodili nestambene objekte u kijevskim okruzima Obolonski, Solomjanski, Darnicki, Podil i Ševčenkovski, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko.

U centru grada izbio je požar u zgradi Nacionalne akademije nauka Ukrajine, dok je ministar prosvete i nauke Andrij Butenko saopštio da je oštećena i jedna od zgrada tog ministarstva.