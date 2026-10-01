Srđan Nikić je u tri meča na klupi ubijedio čelnike da je pravi čovjek za taj posao i dobio je ugovor do juna 2028.

Izvor: FK Budućnost

Fudbalski klub Budućnost na kraju nije imao dilemu – privremeno rješenje za trenera je postalo trajno, prenosi CdM.

Srđan Nikić je u tri meča na klupi ubijedio čelnike da je pravi čovjek za taj posao i dobio je ugovor do juna 2028.

“Potpis ugovora za mene predstavlja čast, ponos, obavezu i odgovornost. Klupa Budućnosti mi je kruna dosadašnje karijere, a u sportskom smislu sam doživio da budem i igrač i trener – i to je za mene privilegija. Prošao sam sve mlađe kategorije kluba, pet godina bio član prvog tima, izuzetno sam ponosan na tih 12 godina, a sada mi se ukazala šansa da budem šef stručnog štaba. Za mene, kao rođenog Podgoričanina, u sportskom smislu to znači sve”, kazao je Nikić.

Napomenuo je:

“Šansa ne bira ni mjesto ni vrijeme. Došao sam u složenom trenutku – uspjeli smo da se izdignemo, ostvarimo tri pobjede i da igramo dobar fudbal. Zahvalio bih upravi kluba, predsjednici Vesni Brajović i sportskom direktoru Fatosu Bećiraju na povjerenju, prije svega da budem prelazno rješenje, a i sada kada sam zvanično šef stručnog štaba”.

Nikić i Budućnost znaju šta žele.

“Izložio sam dvogodišnji plan sportskom direktoru. Sigurno je da neću odustajati od principa koje smo promovisali u prethodne tri utakmice, a ukoliko sve bude išlo u dobrom pravcu i uspijemo sve da realizujemo – bićemo još modernija ekipa. Tokom dvije godine imamo četiri prelazna roka, možemo napraviti ozbiljne stvari i nadograditi kvalitet koji imamo. Sportski direktor je iz fudbala, razumije materiju, mislim da ćemo imati dobru saradnju i vjerujem da smo svi ovdje u službi Budućnosti”, kazao je Nikić i dodao:

“Spoj smo mladosti i iskustva, ali želimo da napravimo da taj spoj izgleda još bolje, jer mladi momci koji su fenomenalni moraju da rastu uz iskusne igrače. Mislim da imamo fudbalere od kojih mladići mogu da nauče dosta, kako u ljudskom, tako i u fudbalskom smislu. Pažljivo ćemo napraviti odabir ljudi u narednom periodu koji treba da predstavljaju Budućnost. Imamo potencijala i u mladosti i u iskustvu i, ako to uspijemo da spojimo i nastavimo kao do sada, mislim da smo na pravom putu”.

Navijači su bitan faktor.

“Želim od srca da se zahvalim navijačima na vjetru u leđa. Zajedno možemo puno. Navijači, koji su najbolji u državi, daju nam ogroman podstrek. Hvala im na tome i vjerujem da ćemo zajedno nastaviti u istom ritmu – mi igrama, oni podrškom”, zaključio je Srđan Nikić.