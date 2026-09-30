Izraelski putnik Cvika Mans opisao dramatične trenutke na letu Flajdubaija: borba sa kopilotom trajala pola sata, napadača vezali kablovima dok je avion ponirao.

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Izraelci koji su se nalazili na letu kompanije Flajdubai bezbedno su se vratili u zemlju, a Cvika Mans, jedan od putnika koji su savladali pilota napadača, detaljno je opisao dramatične trenutke u avionu.

"Avion je ponirao, ljudi su letjeli po kabini. Bilo je kao u horor filmu", rekao je Mans u intervjuu za izraelsku emisiju "Tohnit Hisahon", navodeći da za njega nema dileme da je riječ o napadu.

Mans, generalni direktor osiguravajuće kompanije Leumi, zajedno sa još nekoliko Izraelaca savladao je pilota koji je, kako se sumnja, pokušao da obori avion.

"Sada smo bolje. Stigli smo u Saudijsku Arabiju. Bio je to izuzetno traumatičan događaj koji se dobro završio i svi putnici su živi i zdravi. Veoma je teško shvatiti šta se dogodilo. Ovo je traumatičan događaj za sve koji su bili uključeni, veoma težak događaj", rekao je na početku intervjua.

The rudder of the Flydubai Boeing 737 appears damaged as passengers evacuate the aircraft following an emergency landing in Saudi Arabia after the pilots' brawl in the cockpit.Follow Press TV on Telegram: https://t.co/1ymjeeywxb https://t.co/LonWa9o54p — PressTV Extra (@PresstvExtra)September 30, 2026

"Kopilot je izbo glavnog pilota, izvukli smo ga iz kokpita"

Mans je potom iz minuta u minut opisao kako je počela drama u avionu.

"Moja mlađa ćerka otišla je u toalet, a supruga ju je pratila. Čula je vriske i borbu iz pilotske kabine, snažne zvuke koji su dopirali odatle. Skrenula je pažnju drugom pilotu i zamolila ga da otvori vrata kokpita i provjeri šta se događa", kaže Cvika Mans.

Situacija je potom brzo eskalirala.

"Kopilot je izbo glavnog pilota. Izvukli smo ga napolje uz pomoć još dvojice momaka koji su nam se brzo pridružili, hvala Bogu. Drugi pilot je ušao unutra, a pridružio mu se i pilot koji je sjedio sa putnicima i oni su preuzeli kontrolu nad avionom. Sam avion je ponirao, ljudi su letjeli po kabini. To su bili trenuci kao iz horor filma", ispričao je Mans.

Prema njegovim riječima, incident je počeo približno sat vremena prije planiranog dolaska u Izrael.

"Savladavanje pilota trajalo je između 20 minuta i pola sata. To nije bila laka borba. Morali smo da ga vežemo i da stabilizujemo stanje pilota", rekao je.

A passenger who was on the flydubai plane says they managed to “overpower the terrorists.” This suggests that the incident may have been much more serious. https://t.co/hCkiwhGBoM — Gameover (@MarkoS2075)September 30, 2026

"Ćerke su vikale da ne žele da umru"

Mans kaže da su putnici koji su intervenisali bili uvjereni da je riječ o napadu. Nakon prinudnog slijetanja, putnici su zbrinuti u Saudijskoj Arabiji.

"Bilo nam je jasno da je riječ o terorističkom napadu. Uspjeli smo da vežemo kopilota kablovima slušalica iz multimedijalnog sistema aviona. Dobro se ponašamo ovdje u Saudijskoj Arabiji. Dali su nam vodu i hranu, a medicinske ekipe brinu o putnicima. Ovde ima ljudi koji imaju napade panike, a djeca će sigurno nositi traumu čitavog života", rekao je.

Posebno potresno opisao je trenutak kada je avion počeo da ponire.

"Kakav je osjećaj? Kao da je došao kraj života. Kada je avion počeo da ponire, moje ćerke su vrištale da ne žele da umru. To vas potpuno potrese. Srećan sam zbog ishoda i iz ovoga moraju da se izvuku pouke. Sada osjećamo određeno olakšanje", rekao je.

Mans je na kraju naglasio da zasluge za savladavanje napadača ne pripadaju samo njemu.

"Sa mnom su pilota savladala još dvojica ljudi, koji su podjednako heroji. Heroj je i ljekar koji je pomogao da se spase pilot", zaključio je.