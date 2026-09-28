Na samom otvaranju briselskog samita ministara odbrane, šefica evropske diplomatije otkrila je da Unija i dalje ima opasne praznine u vojnim kapacitetima, dok povjerljive analize ukazuju na dramatičan deficit u PVO sistemima.

Izvor: Dmitry Dukhanin / WillWest News / Profimedia

Novi izvještaj o odbrambenoj spremnosti Evropske unije ukazuje na značajne nedostatke, rekla je danas visoka predstavnica za spoljnu politiku EU Kaja Kalas, na početku sastanka ministara odbrane Unije u Briselu.

Kalas je rekla da je puno učinjeno i da su ulaganja u odbranu porasla, ali da i dalje postoje mnoge praznine u odbrambenim kapacitetima koje treba popuniti.

Iako Kalas nije ulazila u detalje analize, njemačka agencija dpa piše da su autori izvještaja u prvom redu naveli ozbiljne deficite u protivvazdušnoj odbrani, kod dronova i u rezervama municije.

U izvještaju je ocijenjeno da dosadašnji napori nisu dovoljni da se ti nedostaci riješe i da se evropski odbrambeni kapaciteti, kako je planirano, do 2030. godine odlučujuće ojačaju.

Cilj plana je da odbrambeni potencijali EU postanu toliko veliki da mogu da odvrate svaku eventualnu agresiju Rusije na neku članicu EU.

Njemački državni sekretar za odbranu Sebastijan Hartman, koji učestvuje na sastanku umjesto ministra Borisa Pistorijusa, rekao je da Evropa još gaji uvjerenja iz vremena kada se bez mnogo inovacija, ulaganja u odbranu i saradnje moglo parirati bezbjednosnim izazovima. Pozvao je članice EU da, poput Njemačke, povećaju izdvajanja za odbbrambeni budžet.

"Zašto bi evropska odbrambena industrija razvijala svoje kapacitete, ako evropske države nisu jasno stavile do znanja da će kupiti njene proizvode", rekao je Hartman, dodajući da ima pozitivnih signala, ali da se mora ići i korak dalje.

Hartman je rekao da izvještaj, koji će ubuduće biti sastavljan svake godine, izdvaja i napredak. Kao primjer je naveo pomorske vojne snage, vojnu mobilnost i potencijale za kopnenu odbranu.

Izvještaj, koji je sastavila evropska odbrambena agencija EDA uz pomoć Evropske komisije i Evropske spoljne i bezbjednosne službe EEAS, na čijem je čelu Kaja Kalas, biće u oktobru predmet rasprave na samitu EU.