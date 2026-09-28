ODT u Pljevljima podnijelo optužni predlog protiv osumnjičenog da je povrijedio svoju sestru.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima podnijelo je Osnovnom sudu u Pljevljima optužni predlog protiv optuženog N.S, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

"Optuženom se stavlja na teret da je 21.09.2026. godine u porodičnoj kući u Pljevljima, lako tjelesno povrijedio člana svoje porodice – sestru Lj.S. i uputio joj riječi prijeteće sadržine", saopštio je ODT.