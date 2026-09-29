Okrivljeni Milan Čolaković, bivši izvršni direktor Željezničke infrastrukture Crne Gore oslobođen je od optužbe da je zloupotrebom položaja omogućio isplatu 331.096 eura bivšim radnicima željeznice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prvostepenu presudu u Višem sudu u Podgorici izrekla je sudija Vesna Kovačević. U obrazloženju presude sud je naveo da novac nije isplaćen na osnovu naloga tadašnjeg izvršnog direktora Čolakovića, već na osnovu odluke Odbora direktora Željezničke infrastrukture.

Kako je navedeno u obrazloženju presude, okrivljeni Čolaković je oslobođen od optužbe na osnovu sadržaja pravosnažne presude Osnovnog suda u Podgorici, a u kojoj se navodi da nije u nadležnosti suda da donosi odluku o isplati novca već da je to nadležnost Upravnog odbora Željezničke infrastruktur, pišu Vijesti.

U toku sudskog postupka, utvrđeno da je zaposlenima koji su nakon restrukturiranja pripali drugim željezničkim društvima stambeno pitanje rješavano je zamjenom sredstava, odnosno isplatom novca od 800 eura po kvadratnom metru stambenog prostora koji im je ranije bio dodijeljen još 2008. godine.

Dio radnika koji su pripali Željezničkoj infrastrukturi ova isplata nije odmah realizovana zbog čega su oni pokrenuli sudski postupak.

Osnovni sud u Podgorici je presudom iz 2015. godine odbio njihov zahtjev da im Željeznička infrastruktura i Željeznički prevoz solidarno isplate novac umjesto ranije dodijeljenih stanova. Naredne godine, drugostepeni Viši sud je tu odluku potvrdio u septembru 2016. godine.

SDT je teretio Čolakovića da je znao za pravosnažnu sudsku odluku, ali u materijalu koji je pripremio za sjednicu Odbora direktora 20. januara 2017. godine nije naveo da je sud prethodno odbio zahtjev radnika za isplatu novca. SDT smatra da je time članovima Odbora direktora uskratio važnu informaciju i omogućio da donesu odluku o isplati ukupno 331.096 eura.

Odbor direktora je 20. januara 2017. godine jednoglasno donio odluku kojom se radnicima odobrava isplata sredstava iz Fonda za zajedničku potrošnju, a novac je radnicima isplaćen 28. februara 2017. godine.