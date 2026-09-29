"Ostavio me je čim sam zatrudnjela": Glumica u 6. deceniji dobila ćerku, evo u kakvom je u odnosu sa ocem djeteta

Ljiljana Jakšić, poznata po ulozi Salvete, otkrila je izazove roditeljstva i sreću koju joj je donijela ćerka u 52. godini.

Izvor: Youtube printscreen/ Staze života

Glumica Ljiljana Jakšić proslavila se ulogom Salvete u "Kursadžijama", a iako je na malim ekranima uvijek bila pozitivna, njen privatan život bio je pun uspona i padova. Njoj se najveća želja ostvarila u 52. godini kada je na svijet donijela ćerku, međutim, tada je uslijedio i težak period.

Ljiljanu je partner napustio čim mu je saopštila da je u drugom stanju, a o izazovima sa kojima se susrela je jednom prilikom govorila.

"Partner je odustao onog trenutka kada je shvatio da se moj san ostvario. Od tada je svako pošao svojim putem. Na roditeljstvo ne treba nikoga prisiljavati, ne optužujem ga, ali ga ne razumijem", ispričala je svojevremeno glumica o ocu svog djeteta.

"To je bila toliko jaka sreća i radost, da sam u tom trenutku znala da će čitava trudnoća dobro proći, da ću ja za nekoliko mjeseci držati svoje dijete u naručju. Počela sam da radim mjesec dana posle porođaja, bilo je samo pitanje da li ću moći da uđem u skadarlijski kostim. Sve ostalo je bilo manje važno, pa i to sa partnerom", otkrila je Ljiljana.

"Nije nijednom iskazala želju da vidi oca"

Glumica je rekla i da ćerka nema želju da upozna oca.

"Kada je pitala za tatu rekla sam joj da on ne želi da bude tu, da ima neka vrlo važna posla i nije želio da bude sa nama i ti i ja ćemo biti same. Je l to nije problem? Ne, nije, to je divno. Ja činim sve što mogu da učinim za dijete. Volim je beskrajno i ona to zna. Mislim da nema nedostatak oca, nijednom nisam primijetila tako nešto. Samo sam jednom u šali, kada joj nešto nisam dozvolila i rekla sam joj: 'Dogovorićemo se', od nje čula: Mama, vidiš kako je nama super, što smo nas dvije, sve se lako dogovorimo i ne moramo nikoga da pitamo za dozvolu."

Ukoliko bi poželjela da upozna oca, glumica i po tom pitanu ima jasan stav:

"Nije nijednom iskazala želju da vidi oca. Ja nemam problem s tim, ukoliko ga bude potražila."

Izvor: Blic / MONDO